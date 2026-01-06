UP सरकार की इस योजना की मदद से किसान की बेटी बनी असिस्टेंट कमांडेंट, आप भी उठ सकते हैं लाभ, जानें कैसे

उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो गरीब बच्चों को सुनहरे भविष्य की और ले जा रही हैं. यूपी सरकारी की एक ऐसी ही योजना ने जौनपुर के एक किसान की बेटी पूजा सिंह की जिंदगी बदल दी. पूजा सिंह बेहद दी गरीब परिवार से आती हैं, उनका सपना था जीवन में कुछ बड़ा करने का. लेकिन पैसों की कमी की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं था. ऐसे में पूजा सिंह को 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के बारे में पता चला और इस योजना ने पूजा की जिंदगी ही बदल डाली.

क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया है. इस योजना का लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को UPSC, NEET, NDA जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है. इस योजना के तहत मुफ्त में कोचिंग दी जाती है.

पूजा के संघर्ष की कहानी

यूपी के जौनपुर की पूजा सिंह ने भी इस योजना की मदद से वो मुकाम हासिल कर पाई हैं, जो कभी उनके लिए दूर का सपना था. पूजा ने दिल्ली से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. लेकिन पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई को जारी रख पाना मुश्किल था. ऐसे में पूजा वापस से अपने गांव जौनपुर लौट गई. यहां से पूजा ने टीडी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की.

इस बीच पूजा को यूपी सरकारी की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में पता चला. इस योजना ने पूजा की जिंदगी बदल डाली. पूजा ने मई 2024 में योजना के तहत आवेदन किया और वह जून 2024 से अभ्युदय योजना के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग से जुड़ गईं.

अभ्युदय योजना के अंतर्गत उन्हें अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला. नियमित कक्षाएं, व्यवस्थित पाठ्यक्रम और निरंतर अभ्यास से उनकी तैयारी को नई दिशा मिली. पूजा कहती हैं कि उन्हें निजी कोचिंग संस्थान का सहारा लेना पड़ता तो 1-1.50 लाख रुपए तक का खर्च आता, जो असंभव था. अभ्युदय योजना की मदद से पूजा ने फ्री में ही कोचिंग ली और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी-सीएपीएफ परीक्षा पास कर ली. जिसके साथ ही असिस्टेंट कमांडेंट बन गई.

ये भी पढे़ं- NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, फॉलो न करने पर हो जाएगी दिक्कत