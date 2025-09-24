UP Home Guard Vacancy: यूपी होमगार्ड भर्ती के नियमों में बदलाव, एज लिमिट भी घटकर हुई 30 साल

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी में होमगार्ड के पदों पर 44 हजार भर्तियां आने वाली है. इन भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता को बदल दिया गया है. अब तक इसकी योग्यता 10वीं पास थी लेकिन अब इसे बदलकर 12वीं पास कर दिया गया है. होमगार्ड की भर्ती के लिए अब कई नए नियम सामने आए हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए. इस भर्ती के लिए अब आयु सीमा भी बदल दी गई है जिसकी वजह से पहले ही तुलना में कम लोग आवेदन कर पाएंगे.

ये नए नियम किए गए प्रस्तावित

इस भर्ती के लिए कई नए नियम सामने आए हैं. जिसमें पहला आयु को लेकर है. जहां अब तक 45 वर्ष की आयु अधिकतम हुआ करती थी उसे अब कम करके 30 वर्ष कर दिया गया है.

इस भर्ती के लिए आपको पहले हाईस्कूल पास होना जरुरी होता था मगर अब ये भी बदलकर 12वें पास कर दिया गया है. इसका मतलब ये है कि अगर आप 12वीं पास हैं तो ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

फिजिकल मं भी बदलवा के लिए प्रस्ताव दिया गया है. पहले पुरुषों को 2 किमी की दौड़ लगानी होती थी लेकिन अब इसे बदलकर 4.8 किमी कर दिया गया है. 25 मिनट में आपको ये दौड़ लगानी होगी. वहीं महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना होगा.



कैसे करें आवेदन

इसके लिए आवेदन करना बहुत आसान है. सबसे पहले यूपी होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होमगार्ड भर्ती या रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें. आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सावधानी से भरें.

अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. इसके साथ ही, आपसे मांगे गए अन्य दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें. भुगतान सफल होने पर आपको एक रसीद मिलेगी. सभी जानकारी की दोबारा जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी न भूलें.

