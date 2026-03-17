UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड कॉपी चेकिंग में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर भी मिलेंगे नंबर

UPMSP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यानी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं. बता दें इस बार का रिजल्ट पिछले सालों के मुकाबले काफी अलग होने वाला है. बोर्ड ने कॉपियां चेक करने और नंबर देने के तरीके (Marking System) में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर छात्रों को फायदा पहुंचाने वाले हैं. आपको बता दें कि बोर्ड ने CBSE की तरह स्टेप मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया है. आइए जानते हैं क्या होता है स्टेप मार्किंग...

इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी सवाल का फॉर्मूला सही लिखा है या आधी कैलकुलेशन सही की है, लेकिन आखिरी उत्तर गलत आ गया, तो भी आपको उस मेहनत के आधे या आंशिक अंक (Partial Marks) जरूर मिलेंगे. इस बदलाव से फेल होने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आने की उम्मीद है.

यूपी बोर्ड की लगभग 3 करोड़ आंसर शीट को चेक करने का काम 18 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है. बोर्ड का लक्ष्य है कि मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते तक कॉपियां चेक करने का काम निपटा लिया जाए. इस बार कॉपियों में नंबरों की हेराफेरी रोकना भी बड़ी चुनौती है, इसलिए मार्क्स ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी शुरू की गई है.

अक्सर छात्र पास होने की उम्मीद में अपनी आंसर कॉपी में नोट (Currency Notes) कर देते हैं. इस बार बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर किसी की कॉपी में कैश मिला, तो छात्र के साथ-साथ वहां मौजूद इन्विजिलेटर पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. परीक्षा रद्द की जा सकती है और वह पैसा सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाएगा.

वहीं, OMR शीट को लेकर भी राहत दी गई है, क्योंकि अब छात्रों के रोल नंबर और विषय पहले से ही प्रिंट होकर आ रहे हैं, जिससे छोटी गलतियों की गुंजाइश खत्म हो गई है.