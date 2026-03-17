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SSC Exam Calendar 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, SSC ने जारी किया नया एग्जाम कैलेंडर

SSC ने 2026-2027 सत्र के लिए संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. CGL, CHSL और GD कांस्टेबल समेत कई परीक्षाओं की तारीखें बदल गई हैं.

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SSC Exam Calendar 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, SSC ने जारी किया नया एग्जाम कैलेंडर
यह नया कैलेंडर आने से अब छात्र अपनी पढ़ाई की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे.

SSC 2026 Revised Exam Calendar Out:  कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने साल 2026-2027 के लिए अपना नया और संशोधित (Revised) एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. अब उम्मीदवारों को पता चल गया है कि CGL, CHSL और GD कांस्टेबल जैसी बड़ी परीक्षाएं कब होंगी. आप इस पूरे शेड्यूल को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

इन बड़ी परीक्षाओं की तारीखें बदलीं

आयोग ने कई बड़ी भर्तियों की तारीखों में बदलाव किया है. इनमें मुख्य रूप से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL), कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL), GD कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI), स्टेनोग्राफर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसी परीक्षाएं शामिल हैं.

SSC CGL 2026: कब आएगा नोटिफिकेशन?

लाखों युवाओं की पहली पसंद 'CGL 2026' का नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 होगी. सबसे जरूरी बात, इसकी टियर-1 परीक्षा मई और जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यानी अब आपके पास तैयारी के लिए सटीक समय है.

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SSC CHSL 2026: 12वीं पास वालों के लिए मौका

CHSL 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. इसका नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 को आएगा और आप 31 मई 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे. इसकी परीक्षा जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान होगी.

कैलेंडर कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले SSC की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • वहां 'For Candidates' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब 'Examination Calendar' पर क्लिक करें.
  • आपके सामने 2026-2027 का पूरा शेड्यूल खुल जाएगा. इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लें.


 

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