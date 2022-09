UP Board 2023: यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं, 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी, 58.78 लाख देंगे बोर्ड एग्जाम

UP Board 2023: यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं, 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी

UP Board 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2023 में होने वाली यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. यूपी बोर्ड (UP Board 2023) की 2023 की प्री-परीक्षाएं फरवरी महीने में शुरू होंगी. प्री-बोर्ड परीक्षाएं (Pre-board) 1 फरवरी से 15 फरवरी 2022 के बीच आयोजित की जाएगी. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं ( UP Board class 10th and class 12th exam ) की अंतिम परीक्षाएं मार्च 2023 में शुरू होंगी.