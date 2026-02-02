विज्ञापन

UGC NET का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, NTA ने बता दी तारीख

UGC NET Result Date: यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक हुआ था, जिसके बाद अब उम्मीदवारों को फाइनल आसंर की और रिजल्ट का इंतजार है.

Read Time: 2 mins
Share
UGC NET का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, NTA ने बता दी तारीख
UGC NET रिजल्ट की तारीख

UGC NET Result Date: यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया है कि रिजल्ट कब जारी हो सकता है. इसके लिए एक टेंटेटिव डेट जारी की गई है. सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक, परीक्षा का रिजल्ट 4 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक सकते हैं. 

कब हुई थी परीक्षा?

यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक किया गया. इसके बाद NTA की तरफ से प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई और उस पर आपत्ति दर्ज करने की डेडलाइन भी दी गई. फिलहाल ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब एनटीए की तरफ से कभी भी फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है. आंसर की के अलावा उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. 

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

  • रिजल्ट आने के बाद आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं
  • UGC NET 2026 का लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक करें
  • 'Result' वाले लिंक पर क्लिक करें
  • यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा
  • यहीं से अपने रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं 

यूजीसी नेट क्यों जरूरी?

UGC NET भारत में आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. ये परीक्षा सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पद की पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) देने के लिए ली जाती है. यह परीक्षा साल में दो बार कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाती है और इसमें दो पेपर होते हैं:

पेपर 1: शिक्षण और अनुसंधान योग्यता (Teaching and Research Aptitude) का परीक्षण करता है.
पेपर 2: उम्मीदवार के विशिष्ट विषय के ज्ञान का आकलन करता है.

इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग(negative marking) नहीं होती है. इसे पास करने के बाद उम्मीदवारों को भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एकेडमिक टीचिंग और रिसर्च के अवसर पात्र हो जाते हैं.

AMU ने एडमिशन शेड्यूल 2026 किया जारी, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UGC NET Result Date, UGC NET Result, Ugc Net Result Link, UGC NET Answer Key
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com