UGC NET Cut Off 2026 जारी: हिंदी में 198, Geography में 250 तक पहुंचा JRF कटऑफ, NTA ने जारी की पूरी लिस्ट

UGC NET June 2026 Cut Off: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. साथ ही सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज कटऑफ लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. बता दें NTA ने कुल 84 विषयों के लिए कटऑफ जारी की है. ऐसे में अब उम्मीदवार अपने सब्जेक्ट और कैटेगरी के अनुसार यह देख सकते हैं कि वे JRF (Junior Research Fellowship), Assistant Professor और PhD एडमिशन के लिए योग्य हुए हैं या नहीं.

कैटेगरी और सब्जेक्ट वाइज क्या रही कटऑफ

जारी कटऑफ लिस्ट के अनुसार डिमांडिंग सब्जेक्ट की कटऑफ काफी हाई गई है. अनारक्षित (UR) वर्ग में Geography का JRF कटऑफ 250 अंक रहा, जबकि Arabic में भी JRF कटऑफ 250 है. वहीं, Public Administration और Urdu में JRF कटऑफ 240 अंक रहा.

हिंदी विषय की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए JRF कटऑफ 198 अंक, Assistant Professor कटऑफ 174 अंक और PhD प्रवेश कटऑफ 150 अंक तय किया गया है.

वहीं, एजुकेशन (Education) सब्जेक्ट में UR कैटेगरी के लिए JRF कटऑफ 232 अंक और Assistant Professor कटऑफ 206 नंबर रहे.

राजनीतिक विज्ञान (Political Science) में JRF कटऑफ 222 अंक और Assistant Professor कटऑफ 196 अंक निश्चित किया गया है.

कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में JRF के लिए 214 अंक और Assistant Professor के लिए 180 अंक की रही.

कटऑफ लिस्ट में JRF, Assistant Professor और केवल PhD प्रवेश के लिए अलग-अलग न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं. कटऑफ लिस्ट में अनारक्षित, ओबीसी (NCL), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और PwD कैटेगरी के लिए अलग-अलग अंक निश्चित किए गए हैं.

कितने हुए पास

NTA के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के आधार पर कुल 4,334 उम्मीदवार JRF, 50,154 उम्मीदवार Assistant Professor और PhD एडमिशन व 97,449 उम्मीदवार केवल PhD प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए हैं.