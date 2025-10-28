विज्ञापन

मिजोरम में इस तारीख से शुरू होगी भर्ती रैली, कुल इतने पदों पर निकली है वेकेंसी

Territorial Army Recruitment: सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस भर्ती रैली में हजारों युवा शामिल हो सकते हैं, इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित रखी गई हैं.

मिजोरम में इस तारीख से शुरू होगी भर्ती रैली, कुल इतने पदों पर निकली है वेकेंसी
मजोरम में इतने पदों पर होगी भर्ती

मिजोरम के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. यहां जल्द ही युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है. बताया गया है कि मिजोरम सरकार प्रादेशिक सेना (टीए) के लिए 15 से 25 नवंबर तक पहली भर्ती रैली आयोजित करेगी. सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने ये जानकारी दी है. खास बात है कि इसमें महिलाओं के लिए भी नौकरियों के अवसर होंगे. यानी इस भर्ती में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती हैं. 

राजीव गांधी स्टेडियम में होगी भर्ती

सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के विधायक लेफ्टिनेंट कर्नल क्लेमेंट लालमिंगथांगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रादेशिक सेना (होम एंड हर्थ) के लिए भर्ती रैली का आयोजन मिजोरम सरकार और 166 असम इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) की तरफ से संयुक्त रूप से राजीव गांधी स्टेडियम में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भर्ती अभियान महिलाओं सहित मिजो युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के नए अवसर खोलेगा.

इतने पदों पर होगी भर्ती

प्रादेशिक सेना समन्वय और स्थापना संबंधी अधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय समिति के प्रमुख लालमिंगथांगा ने कहा कि रैली के दौरान सामान्य ड्यूटी कर्मियों के 144 पद भरे जाएंगे, जिनमें से नौ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं ताकि सशस्त्र बलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके. उन्होंने कहा कि टीए को भारतीय सेना की तरह वेतन मिलेगा और चिकित्सा सहायता सहित कुछ लाभ भी मिलेंगे.

लालमिंगथांगा ने कहा, कर्मियों को उनके प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर लंबी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा. सेवा अवधि पूरी होने के बाद वे पेंशन और अन्य लाभों के हकदार होंगे. ये राज्य के तमाम युवाओं के लिए एक बड़े मौके की तरह है. पिछले काफी वक्त से युवा इस तरह की भर्ती का इंतजार कर रहे थे. 

Territorial Army Recruitment, Territorial Army Recruitment Rally In Mizoram, Mizoram Jobs
