बोर्ड परीक्षा के लिए 30 सितंबर तक स्कूल छात्रों की भेजें लिस्ट: CBSE

आपको बता दें कि हर स्कूल के लिए चलान के जरिए फीस जमा करने की अलग-अलग तारीख निश्चित की गई है. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि समय सीमा के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. 

अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक पर जाएं.

CBSE Important update : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. CBSE ने 30 सितंबर तक साल 2026 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजने के लिए कहा है. साथ ही बोर्ड ने चेतावनी भी दी है कि LOC सबमिशन में देरी या गलत जानकारी देने पर छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है.

डिजिटल पेमेंट के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है. वहीं, लेट फीस के साथ 3 अक्तूबर से 11 अक्तूबर 2025 तक जमा किया जा सकता है. आपको बता दें कि हर स्कूल के लिए चलान के जरिए फीस जमा करने की अलग-अलग तारीख निश्चित की गई है. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि समय सीमा के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. 

अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.

नोटिफिकेशन लिंक

