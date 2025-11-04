School Holidays: 5 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल, देखें अपने शहर के स्कूलों की लिस्ट

School Holiday: लंबी की छुट्टी के बाद कई शहरों के स्कूल खुल चुके हैं. जहां कई राज्यों में रीजनल त्योहारों के कारण स्कूल बंद रहे, वहीं चक्रवात मोन्था के कारण साउथ इंडिया के कई हिस्सों, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्कूल बंद रहे. ओडिशा ने भी चक्रवात की चेतावनी के चलते छुट्टी घोषित कर दी है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के एक जिले ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के लिए 3 से 6 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की है. बच्चों के लिए मौज ही मौज होने वाली है क्योंकि कई राज्यों में फिर से स्कूल बंद होने वाले हैं.

स्कूल बंद रहेंगे

सिख कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, गुरु नानक जयंती पर में, 5 नवंबर, 2025 को कई भारतीय राज्यों के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और दस सिख गुरुओं में से प्रथम, गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है. गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्यों में एक दिन की छुट्टी होगी साथ ही स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. जानिए कहां-कहां बद रहेंगे स्कूल. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूलों से भी संपर्क कर लें.

इन राज्यों के स्कूल होंगे बंद

पंजाब

हरयाणा

चंडीगढ़

महाराष्ट्र

मध्य प्रदेश

मिजोरम

ओडिशा

उत्तराखंड

उतार प्रदेश

तेलंगाना

अरुणाचल प्रदेश

दिल्ली

पश्चिम बंगाल

