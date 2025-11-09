विज्ञापन

RBSE Board Exam 2025: राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं साल में दो बार होगी, जानें और क्या होगा नया

राजस्थान बोर्ड की भी परीक्षाएं साल में दो बार होगी. राजस्थान शिक्षा विभाग ने इसकी घोषणा की है. जिसके बेस्ट नंबर होंगे उसे फाइनल नंबर माना जाएगा.

नई दिल्ली:

Rajasthan Board 10th 12th Exam: सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा तर्ज पर आब राजस्थान बोर्ड ने भी साल में दो बार परीक्षा लेने की घोषणा की है. शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है.  राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (RBSE) ने अब से दो बार परीक्षा का आयोजन किया है. सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि पासिंग और पूरक विद्यार्थी अधिकतम तीन विषयों में दो अवसर परीक्षा देकर अपने नंबर सुधारने के मौके मिलेंगे. 

पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी

दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित रहेंगी और फाइनल रिजल्ट में स्टूडेंट्स के बेस्ट नंबरों को माना जाएगा. बोर्ड ने कहा है कि यह व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा आसान होगा. एग्जाम का प्रेसर कम होगा और रिजल्ट भी स्टूडेंट्स के बेहतर होंगे. शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी. इसके नतीजे आने के बाद उसी सत्र में दूसरी परीक्षा मई-जून में आयोजित की जाएगी. इसे ही दूसरी परीक्षा माना जाएगा. दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर होंगी और पढ़ाई का प्लान भी एक जैसा रहेगा.

अगर कोई स्टूडेंट्स मेन परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट या जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र दिखाकर ही दूसरी परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी.परीक्षा फीस दोनों के लिए एक जैसी ही होगी. इस नियम की सबसे अच्छी बात यह है कि बेस्ट ऑफ टू का नियम लागू होगा यानी दोनों परीक्षाओं में से जो नंबर ज्यादा होंगे वही फाइनल रिजल्ट में गिने जाएंगे.

