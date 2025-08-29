सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट

Comprehensive Modular Survey report 2025 : शिक्षा मंत्रालय द्वारा कराए गए "Comprehensive Modular Survey: Education, 2025" ने देश भर के 52,085 परिवारों और 57,742 छात्रों से डेटा इकट्ठा किया है. इस सर्वेक्षण में कंप्यूटर-सहायता प्राप्त इंटरव्यू (CASI) का इस्तेमाल किया गया ताकि स्कूली शिक्षा पर होने वाले घरेलू खर्च का पूरा नक्शा तैयार किया जा सके. आइए, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है.

पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा किया पार: शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट

सरकारी स्कूल संख्या में आगे, पर खर्च में पीछे

सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 55.9 प्रतिशत है. ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, जहां दो-तिहाई (66.0 प्रतिशत) छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. हालांकि, शहरी क्षेत्रों में यह संख्या थोड़ी कम होकर 30.1 प्रतिशत रह जाती है. यह दिखाता है कि भारत की अधिकांश आबादी अभी भी अपनी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर करती है.

लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी स्कूलों में केवल 26.7 प्रतिशत छात्रों ने ही कोर्स फीस का भुगतान करने की जानकारी दी, जबकि गैर-सरकारी (प्राइवेट) स्कूलों में यह आंकड़ा 95.7 प्रतिशत था. यहीं से खर्च का बड़ा अंतर सामने आता है.

प्राइवेट स्कूलों में 8.8 गुना ज्यादा खर्च

सर्वेक्षण से पता चला है कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में प्रति छात्र घरेलू खर्च सरकारी स्कूलों में औसतन 2,863 रुपए था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह 25,002 रुपये था. यह लगभग 8.8 गुना अधिक है. यह अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा पर कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है.

यह 'प्राइवेट प्रीमियम' एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में नामांकन के बावजूद काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिवारों पर एक बड़ा वित्तीय बोझ भी डाल रहा है.

फीस, ट्यूशन और शहरों का महंगा होना

स्कूल के प्रकारों में, कोर्स फीस सबसे बड़ा खर्च है. पूरे भारत में प्रति छात्र इसका औसत 7,111 रुपये है. शहरी परिवारों का खर्च इसमें काफी ज्यादा है: शहरी क्षेत्रों में औसत कोर्स फीस 15,143 रुपये थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3,979 रुपये थी. पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी अगला सबसे बड़ा खर्च आइटम था, जिसका औसत 2,002 रुपये था.

आजकल प्राइवेट कोचिंग का चलन काफी बढ़ गया है, और यह सर्वेक्षण भी इसकी पुष्टि करता है. लगभग 27.0 प्रतिशत छात्र साल के दौरान प्राइवेट कोचिंग ले रहे थे या ले चुके थे. शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 30.7 प्रतिशत था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5 प्रतिशत था.

कोचिंग पर भी शहरी परिवारों का खर्च ग्रामीण परिवारों की तुलना में काफी अधिक था. शहरी परिवारों ने कोचिंग पर प्रति छात्र औसतन 3,988 रुपये खर्च किए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1,793 रुपये था. उच्च माध्यमिक स्तर पर, शहरी कोचिंग लागत बढ़कर 9,950 रुपये हो गई, जबकि ग्रामीण जिलों में यह 4,548 रुपये थी.

परिवार ही उठाते हैं पढ़ाई का खर्च, सरकारी मदद है बहुत कम

सर्वेक्षण में पाया गया कि 95.0 प्रतिशत छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए फंडिंग का प्राथमिक स्रोत घरेलू सदस्य ही थे. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 95.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 94.4 प्रतिशत था. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जेब पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है.

सरकारी छात्रवृत्ति का योगदान बहुत कम था, जो फंडिंग के पहले प्रमुख स्रोत के रूप में केवल 1.2 प्रतिशत था. यह डेटा स्कूली शिक्षा और कोचिंग दोनों की लागत को पूरा करने के लिए परिवार के पैसे पर भारी निर्भरता को दर्शाता है.

सावधानी से रिपोर्ट को पढ़ने की सलाह

मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं को राज्य-स्तरीय अनुमानों की व्याख्या सावधानी से करने की चेतावनी दी है, क्योंकि इसमें नमूना आकार और सापेक्ष मानक त्रुटियां हो सकती हैं. साथ ही, सर्वेक्षण के कुल योग को पूर्ण जनसंख्या गणना के रूप में अनुमानित करने से बचने के लिए भी कहा गया है. सर्वेक्षण का वर्गीकरण पिछले दौरों से भी अलग है, इसलिए पहले के एनएसएस दौरों के साथ सीधी तुलना करना आसान नहीं है.

इक्विटी, फंडिंग और भविष्य की बहस

"व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025" एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है: भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अभी भी अधिकांश बच्चों को शिक्षित करती है, लेकिन परिवार, खासकर शहरी क्षेत्रों में और प्राइवेट-स्कूल वाले घरों में, प्रति छात्र काफी अधिक वित्तीय बोझ उठा रहे हैं.

यह असमानता भारत की शिक्षा में इक्विटी (समानता), स्कूल फंडिंग और प्राइवेट प्रावधान की भविष्य की भूमिका पर होने वाली बहसों के केंद्र में होगी.

क्या हमें सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने की जरूरत है?

क्या हमें प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए तंत्र विकसित करने चाहिए?

क्या सरकारी छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता को बढ़ाने की जरूरत है ताकि कोई भी बच्चा अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे?

ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने होंगे ताकि भारत में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा मिल सके. शिक्षा पर खर्च का यह बढ़ता अंतर न केवल परिवारों पर बोझ डाल रहा है, बल्कि समाज में भी एक गहरी खाई पैदा कर सकता है.