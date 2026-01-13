विज्ञापन

राजस्थान RSSB REET मेन्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

रीट लेवल 1 मेन्स परीक्ष 17 जनवरी, 2026 को होनेवाली है. ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी. इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं. वहीं रीट लेवल 2 की परीक्षा 18 जनवरी, 2026 से शुरू होंगी.

RSSB Rajasthan REET Admit Card Released: राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. rssb.rajasthan.gov.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरने को कहा जाएगा. सही से ये जानकारी भरते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे डाउनलोड कर लें. एग्जाम का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. इसलिए शेड्यूल को अच्छे से देख लें और चेक कर ले की आपका एग्जाम किस दिन है.

एग्जाम टाइमटेबल-

  1. 17 जनवरी: लेवल-1 टीचर (क्लास 1 से 5) सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
  2. 18 जनवरी: लेवल-2 (साइंस-मैथमेटिक्स) — सुबह की शिफ्ट; लेवल-2 (सोशल स्टडीज) दोपहर की शिफ्ट
  3. 19 जनवरी: लेवल-2 (इंग्लिश) — सुबह की शिफ्ट; लेवल-2 (हिंदी) - दोपहर की शिफ्ट
  4. 20 जनवरी: लेवल-2 (संस्कृत) — सुबह और दोपहर की शिफ्ट

कैंडिडेट्स रखें इन बातों का ध्यान

RSSB Rajasthan REET परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स एक बार अच्छे से आयोग के निर्देशों को पढ़ लें. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर लिखे एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचे. ताकि आसानी से चेकिंग हो सके और किसी तरह की कोई परेशानी न हो. एक बार एंट्री बंद होने पर किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगा. इसलिए बताए गए समय से पहले ही एग्जाम सेंटर में पहुंच जाए. एडमिट कार्ड के साथ, पहचान पत्र भी लेकर जाएं, जिसमें फोटो जरूर लगी होनी चाहिए.

