Rajasthan PTET Counselling 2026: आज खत्म होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, तुरंत करें आवेदन

Rajasthan PTET Counselling 2026: राजस्थान प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

Rajasthan PTET Counselling 2026- पूरा शेड्यूल

काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान: 4 जुलाई से 16 जुलाई 2026

कॉलेज चॉइस फिलिंग: 6 जुलाई से 16 जुलाई 2026

पहली सीट आवंटन (First Seat Allotment): 21 जुलाई 2026

एडमिशन फीस जमा करना और दस्तावेज अपलोड: 21 से 27 जुलाई 2026

आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग: 21 से 29 जुलाई 2026

कौन कर सकता है काउंसलिंग में भाग

वे अभ्यर्थी जिन्होंने राजस्थान PTET 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है, वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं.

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार इन आसान चरणों का पालन करके काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं-

PTET की आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जाएं

पर जाएं PTET Counselling 2026 लिंक पर क्लिक करें

अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके लॉग इन करें

काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें

निर्धारित काउंसलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें

अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन (Choice Filling) करें

सभी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें

भविष्य के लिए आवेदन का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

काउंसलिंग और एडमिशन के समय आमतौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

PTET 2026 स्कोर कार्ड

एडमिट कार्ड

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

स्नातक/संबंधित योग्यता की मार्कशीट

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

EWS/PwD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र

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