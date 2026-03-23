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QR कोड स्कैन करते ही खुल जाएगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, ये रहा सबसे आसान तरीका

Rajasthan board 10th Result 2206 : रिजल्ट चेक करने के लिए आपको बस नीचे दिए गए NDTV India OR Code को स्कैन करना होगा. इसे स्कैन करते ही नतीजे आपके सामने आ जाएंगे. इसके अलावा आप  NDTV के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पेज पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकते हैं.

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QR कोड स्कैन करते ही खुल जाएगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, ये रहा सबसे आसान तरीका
इस साल मैट्रिक की परीक्षा में कुल 10,68,078 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था.
Education Result

Rajasthan Board 10th Result QR Code: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान बोर्ड कुछ ही देर में 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा. अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखने में परेशानी हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिन भी छात्रों ने ये परीक्षा दी है वो रिजल्ट को NDTV India OR Code पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए आपको बस नीचे दिए गए NDTV India OR Code को स्कैन करना होगा. इसे स्कैन करते ही नतीजे आपके सामने आ जाएंगे. इसके अलावा आप  NDTV के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पेज पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकते हैं.

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट NDTV पर कैसे चेक करें | How to check Bihar Board 10th Result 2026 at www.ndtv.in

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
  • होमपेज पर 'बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026' लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
  • आप Rajasthan Board Class 10 Exam Results 2026 पर क्लिक करिए.
  • खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा. इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने आरबीएसई मैट्रिक रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा.
QR कोड से स्कैन करें राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026
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इस साल मैट्रिक की परीक्षा में कुल 10,68,078 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. 

राजस्थान बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट 2026 को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट -  rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा. जिन भी छात्रों ने ये परीक्षा दी है वो बोर्ड की साइट पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकते हैं. 

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