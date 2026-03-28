RBSE 12th Result 2026 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कुछ ही दिनों में 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर देगा. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के रिजल्ट 31 मार्च, 2026 को घोषित होने की उम्मीद है. बोर्ड अजमेर स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेगाय शिक्षा मंत्री के साथ-साथ, बोर्ड के अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajasthan.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

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