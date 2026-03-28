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9 minutes ago

RBSE 12th Result 2026 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कुछ ही दिनों में 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर देगा. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के रिजल्ट 31 मार्च, 2026 को घोषित होने की उम्मीद है. बोर्ड अजमेर स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेगाय शिक्षा मंत्री के साथ-साथ, बोर्ड के अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajasthan.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

RBSE 12th Result 2026 Date LIVE Updates:

Mar 28, 2026 12:33 (IST)
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RBSE कक्षा 12 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कैसे देखें?

ऑफिशियल वेबसाइट - rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर कक्षा 12 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर डालें और "Submit" पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ज़्यादा ट्रैफिक से बचने के लिए छात्र यहां उपलब्ध NDTV रिजल्ट चेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं/

Mar 28, 2026 11:38 (IST)
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पिछले साल क्या रहा था पास प्रतिशत

 2025 में, आर्ट्स स्ट्रीम का पास प्रतिशत 97.70 रहा, जबकि साइंस और कॉमर्स के छात्रों ने क्रमशः 94.43 प्रतिशत और 99.07 प्रतिशत अंक हासिल किए.

Mar 28, 2026 11:03 (IST)
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RBSE 12th Result 2026 LIVE updates: कब हुई थी परीक्षा?

RBSE 12th Result 2026 LIVE updates: शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए राजस्थान कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक आयोजित की गईं थी.

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