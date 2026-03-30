RBSE 12th result 2026 OUT SOON : कल जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, QR कोड से कर सकते हैं फटाफट चेक

Rajasthan 12th Board Result 2026 : राजस्थान बोर्ड ने आज 12वीं के रिजल्ट डेट जारी कर दी है. RBSE कल यानी 31 मार्च को इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जारी कर देगा.ऐसे में अब छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपना रोल नंबर तैयार रखें, ताकि मौके पर किसी तरह की परेशानी न हो. आपको बता दें कि आप अपने 12वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा यहां दिए जा रहे क्यूआर कोड से भी चेक कर सकते हैं.

Rajasthan 12th Board Result 2026 : कितने स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा

आपको बता दें कि इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा के लिए करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 8.2 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए. इनमें आर्ट्स स्ट्रीम के सबसे ज्यादा करीब 6 लाख छात्र रहे. विज्ञान वर्ग में लगभग 2.3 लाख और कॉमर्स में करीब 30 हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी.

RBSE 12th Result 2026 : एनडीटीवी पर राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट कैसे करें चेक