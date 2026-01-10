परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका, जानें किन छात्रों को मिलेगा PM मोदी से मिलने का मौका

Pariksha Pe Charcha: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया खत्म होनेवाली है, इसलिए जिन भी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वो रविवार यानी 11 जनवरी तक करवा लें. 11 जनवरी पंजीकरण करवाने की आखिरी तारीख है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम यानी परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) का यह 9वां संस्करण है. यह संवाद इसी महीने जनवरी में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भारत समेत विश्व के कई देशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

4 करोड़ से अधिक लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार 9 जनवरी तक 4 करोड़ 20 लाख 69,002 लोगों ने परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. न केवल छात्र बल्कि लाखों की संख्या में अभिभावक और शिक्षक भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में शामिल होना चाहते हैं.

देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए ‘परीक्षा पे चर्चा' (Pariksha Pe Charcha) एक बहुप्रतीक्षित संवाद कार्यक्रम है. इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हैं और इस दौरान एग्जाम से जुड़े तनाव को कैसे कम करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और इत्यादि तरह की टिप्स देते हैं. यहीं कारण है कि ‘परीक्षा पे चर्चा' के इस संवाद में देश भर के छात्र शामिल होना पसंद करते हैं.

कौन ले सकते हैं हिस्सा

इस कार्यक्रम में क्लास 6 से 12 तक के छात्र शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. बच्चों के अलावा शिक्षक और अभिभावक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. इस कार्यक्रम के दौरान बच्चे पीएम मोदी से पढ़ाई से जुड़े कई तरह से सवाल भी पूछते हैं.