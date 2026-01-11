PPC 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का आज आखिरी दिन, जल्द कर दें अप्लाई

‘परीक्षा पे चर्चा' के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की आज आखिरी तारीख है. ऐसे में जिन भी बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो आज करवा लें. ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से विशेष संवाद करते हैं और इस दौरान बच्चों का मनोबल बढ़ाने और तनाव दूर करने की कोशिश करते हैं. साथ ही में बच्चों को एग्जाम से जुड़ी कुछ टिप्स भी देते हैं. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पंजीकरण करवाया जा रहा है.

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यह विशेष संवाद छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक साथ लाकर परीक्षाओं को सीखने के उत्सव में बदलने का प्रयास करता है.अब तक 4 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अपना पंजीकरण कराया है. इनमें सबसे बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं. परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर, 2025 को माईगव पोर्टल पर शुरू हुए थे।

कौन ले सकते हैं भाग

कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके शिक्षक और अभिभावक ‘परीक्षा पे चर्चा' प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. भाग लेने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए माइ गॅव पोर्टल (https://innovateindia1.mygov.in/) पर 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक एक ऑनलाइन एमसीक्‍यू-आधारित प्रतियोगिता आयोजित की गया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम यानी परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) का यह 9वां संस्करण है. यह संवाद इसी महीने जनवरी में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भारत समेत विश्व के कई देशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे. आपके पास भी मौका है कि आप इसका हिस्सा बन सके. आपको बस समय रहते अपना पंजीकरण करवाना होगा.