परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी को कैसे भेज सकते हैं सवाल? ये है आखिरी तारीख

Pariksha Pe Charcha: हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खुला हुआ है और अब तक करीब 60 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इस बार इस कार्यक्रम की शुरुआत 'परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा' मंत्र से शुरू हुई है. इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से ठीक पहले छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं. परीक्षा पे चर्चा के लिए हर साल छात्रों की तरफ से पीएम मोदी के लिए सवाल भी भेजे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछ सकते हैं और अगर आपके सवाल को चुना जाता है तो पीएम इसका जवाब भी देंगे.

कौन हो सकता है शामिल?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के साथ टीचर्स और उनके पेरेंट्स शामिल हो सकते हैं. इसमें छठी से लेकर 12वीं तक के छात्र, मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और क्लास 6 से 12 तक के स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. परीक्षा पे चर्चा के लिए 11 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. MCQ क्विज पूरा करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं.

कैसे पूछ सकते हैं सवाल

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी से सवाल भी पूछ सकते हैं. इसके लिए MyGov इनोवेट पोर्टल पर 500 शब्दों तक एक क्रिएटिव एंट्री करनी होती है, जिसमें किसी विषय को लेकर सवाल होता है. यहां छात्रों से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, जिन छात्रों का जवाब सबसे ज्यादा यूनिक या दिलचस्प होता है, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है. यहीं से सवालों को चुना जाता है और कुछ छात्रों को सीधे पीएम मोदी से बातचीत का मौका भी मिलता है. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों को MyGov की तरफ से एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलता है.

किन चीजों पर होती है बात?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ छात्र परीक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछते हैं और उन पर चर्चा होती है. स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेकर परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के टिप्स भी मिलते हैं. छात्र इस दौरान अपना रूटीन भी पीएम को बताते हैं और इसमें आने वाली परेशानियों को भी डिसकस किया जाता है.