परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए बंद, जानें पीएम मोदी कब करेंगे छात्रों से बात; हर अपडेट

‘परीक्षा पे चर्चा' 2026 में शामिल होने के लिए 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण करवाया है. इनमें सबसे बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं. छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बड़ी तादाद में अपना पंजीकरण कराया है. ‘परीक्षा पे चर्चा' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करते हैं. इस दौरान पीएम छात्रों के सवालों के जवाब भी देते हैं. साथ ही उन्हें परीक्षा के भय से कैसे मुक्त हो और परीक्षा को सकारात्मक रूप कैसे देखा जाए इससे जुड़ी टिप्स देते हैं.

इस साल किस दिन होगी ‘परीक्षा पे चर्चा'?

‘परीक्षा पे चर्चा' के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है. इस साल PPC 2026 जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी.

कब होगा क्विज़/राइटिंग कॉम्पिटिशन?

स्कूल में 12 जनवरी से एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं. जो 23 जनवरी तक चलेंगी. 23 जनवरी को जिले के चुने हुए केंद्रीय विद्यालय में क्विज़/राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा जाएगा. कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को इनाम मिलेगा.

कब से शुरू हुए थे पंजीकरण

माईगॉव पोर्टल पर 1 दिसंबर 2025 से 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो हुए थे. जो कि 11 जनवरी तक चले हैं.

'परीक्षा पे चर्चा' में कौन बच्चे ले सकते हैं भाग?

कक्षा 6 से 12 तक के छात्र परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं. अगर आपने PPC 2026 के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अगले साल पंजीकरण करवा लें. ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है.

पहली बार कब हुई थी परीक्षा पे चर्चा?

परीक्षा पे चर्चा 2018 से हर साल होने वाला एक सालाना इवेंट है. इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से बात करते हैं. बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम को कैसे स्ट्रेस फ्री बनाया जाए इसकी टिप्स शेयर करते हैं.

ये भी पढे़ं- ISRO का PSLV-C62 मिशन हुआ फेल, जानें कौन करेगा अरबों डॉलर के नुकसान की भरपाई