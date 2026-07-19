NTA ने AI-जनरेटेड OMR शीट को लेकर NEET UG 2026 उम्मीदवारों के लिए जारी की सख्त एडवाइजरी, जानें मामला

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 को लेकर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. ये एडवाइजरी NEET UG 2026 के उम्मीदवारों और उनके माता-पिता के लिए जारी की गई है. जारी की गई एडवाइजरी में NTA ने कहा है कि वे स्कोर में अंतर को लेकर दर्ज करने वाली अपनी शिकायत करते समय नकली या AI से बनी OMR शीट जमा न करें. दरअसल NEET 2026 स्कोर में अंतर से जुड़ी कई शिकायत सामने आ रही हैं. अपनी जांच के दौरान, एजेंसी ने पाया कि शिकायतों के साथ जमा की गई कई OMR शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई हुई लग रही थीं. ऐसे में एजेंसी की ओर से ये साफ किया गया है कि किसी भी आधिकारिक शिकायत के लिए सिर्फ असली NEET 2026 OMR रिस्पॉन्स शीट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

कानूनी कार्रवाई की जाएगी

NTA ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी शिकायतों पर बारीकी से नजर रख रहा है और उनकी जांच कर रहा है. जांच के लिए जमा की गई कई OMR शीट के नकली या AI से बनी होने की बात सामने आने के बाद, छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें. किसी भी नकली या AI से बनी OMR के मामले में शिकायत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

बता दें कि NEET UG 2026 के नतीजे 16 जुलाई 2026 को जारी किए गए हैं. इस साल, 11.21 लाख उम्मीदवार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल रहे हैं. आर्यन गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की, जबकि पांशुल बंसल ने AIR 2 प्राप्त की. दोनों उम्मीदवारों ने 720 में से 715 स्कोर हासिल किया है.

OMR रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से नंबर आए कम

रिजल्ट जारी होने के बाद कई उम्मीदवारों की ओर से ऐसी शिकयाते आई कि उनकी OMR रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से ज्यादा नंबर आ रहे हैं. ऐसे में कुछ शिकायते NTA के पास भी पहुंची, इस जांच के दौरान NTA ने पाया कि कई OMR शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई हुई लग रही थीं. ऐसे में NTA ने कहा है कि नकली या AI-जनरेटेड OMR शीट का इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश के कानूनी नतीजे हो सकते हैं.

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