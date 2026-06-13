Re-NEET 2026 Admit Card Live Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) किसी भी समय नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) यानी NEET UG के री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करने वाली है. NTA की वेबसाइट पर ही NEET UG री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाना है. ये एग्जाम 21 जून, 2026 को होने वाला है. इस एग्जाम को लेकर की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि एडमिट कार्ड 14 जून, 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे. ऐसे में उम्मीद है कि किसी भी समय अब इन्हें जारी किया जा सकता है. वहीं एडमिट कार्ड जारी करने से पहले NTA ने एग्जाम का मिनट-दर-मिनट शेड्यूल जारी किया है. जिसमें परीक्षा केंद्र में एंट्री से लेकर एग्जाम कितने बजे खत्म होगा, ये तमाम जानकारी दी गई है.

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