NIRF 2025 रैंकिंग लिस्ट जारी, इस बार भी IIT मद्रास टॉप पर, देखें पूरी लिस्ट यहां

NIRF Ranking List 2025 Overall: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कैटगरी वाइज टॉप कॉलेजों की लिस्ट जारी हो चुकी है. ओवरऑल देखा जाए तो आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पर है.
टॉप मैनेजमेंट कॉलेज
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काझिकोड
- आईआईटी दिल्ली
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर
- मैनेजमेंट डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
- जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर
भारत के टॉप-10 कॉलेज -
- हिंदू कॉलेज, दिल्ली
- मिरांडा हाउस, दिल्ली
- हंसराज कॉलेज, दिल्ली
- किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली
- सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली
- रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद कॉलेज, कोलकाता
- आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली
- सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता
- PSGR कृष्णामल कॉलेज फॉर वुमन, कोयंबटूर
- पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, कोयंबटूर
ये हैं टॉप-5 मेडिकल कॉलेज
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली
- पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़
- क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
- जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी
- संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ
NIRF Rankings 2025: टॉप यूनिवर्सिटी
- आईआईएससी, बेंगलुरु
- जे.एन.यू., नई दिल्ली
- मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल
- जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- बी.एच.यू., वाराणसी
- बिट्स, पिलानी
- अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर
- जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
- अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ
