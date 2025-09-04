विज्ञापन

NIRF 2025 रैंकिंग लिस्ट जारी, इस बार भी IIT मद्रास टॉप पर, देखें पूरी लिस्ट यहां

NIRF Ranking List 2025 Overall: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कैटगरी वाइज टॉप कॉलेजों की लिस्ट जारी हो चुकी है. ओवरऑल देखा जाए तो आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पर है. 

NIRF 2025 रैंकिंग लिस्ट जारी, इस बार भी IIT मद्रास टॉप पर, देखें पूरी लिस्ट यहां
नई दिल्ली:

टॉप मैनेजमेंट कॉलेज 

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काझिकोड
  • आईआईटी दिल्ली 
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर
  • मैनेजमेंट डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
  • जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर

भारत के टॉप-10 कॉलेज -

  • हिंदू कॉलेज, दिल्ली
  • मिरांडा हाउस, दिल्ली
  • हंसराज कॉलेज, दिल्ली
  • किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली
  • सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली
  • रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद कॉलेज, कोलकाता
  • आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली
  • सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता
  • PSGR कृष्णामल कॉलेज फॉर वुमन, कोयंबटूर
  • पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, कोयंबटूर

ये हैं टॉप-5 मेडिकल कॉलेज 

  • ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली 
  • पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़
  • क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
  • जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी
  • संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ

NIRF Rankings 2025: टॉप यूनिवर्सिटी

  • आईआईएससी, बेंगलुरु
  • जे.एन.यू., नई दिल्ली
  • मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल
  • जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
  • दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
  • बी.एच.यू., वाराणसी
  • बिट्स, पिलानी
  • अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर
  • जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
  • अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ
