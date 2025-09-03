विज्ञापन

कल जारी होगी NIRF 2025 की रैंकिंग, यहां कर सकते हैं चेक

बता दें कि इस साल एनआईआरएफ दसवां संस्करण जारी करेगा. यह रैंकिंग एनआईआरएफ देश भर की यूनिवर्सिटीज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर रैंकिंग करता है. 

Read Time: 2 mins
Share
कल जारी होगी NIRF 2025 की रैंकिंग, यहां कर सकते हैं चेक
विदित हो कि NIRF द्नारा यह रैंकिंग 2016 से की जा रही है.

NIRF ranking list 2025 : शिक्षा मंत्रालय ने NIRF रैंकिंग 2025 की लिस्ट 04 सितंबर को जारी करने की घोषणा कर दी है. प्रत्येक कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट NIRF (National institute ranking frame work) की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर जारी की जाएगी.

किस महीने में आएगी 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी? सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

बता दें कि इस साल एनआईआरएफ दसवां संस्करण जारी करेगा. यह रैंकिंग एनआईआरएफ देश भर की यूनिवर्सिटीज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर करता है. 

किस आधार पर होती है रैंकिंग

- टीचिंग, लर्निंग और संसाधन (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)

- रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)

-ग्रेजुएशन आउटकम (मार्क्स 100, वेटेज 0.20)

- धारणा (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)

विदित हो कि NIRF द्नारा यह रैंकिंग 2016 से की जा रही है. जिसमें 3500 संस्थानों ने हिस्सा लिया था. पिछले साल ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया था. दूसरे नंबर पर आईआईएससी बैंगलुरु था, जबकि तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे था. मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम, अहमदाबाद और मेडिकल कैटेगरी में एम्स, दिल्ली शीर्ष पर था.

पिछले साल यानी 2024 में रैंकिंग की घोषणा 12 अगस्त को भारत मंडपम नई दिल्ली में जारी की गई थी. इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NIRF Ranking 2025, NIRF 2025, Nirfindia.org, NIRF 2025 Ranking
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com