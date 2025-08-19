NEET PG रिजल्ट की तारीख का ऐलान, जानें एडमिशन के लिए कितने नंबर होंगे जरूरी

NEET PG Result Date: नीट पीजी परीक्षा के नतीजो की घोषणा हो चुकी है, जानकारी के मुताबिक, 3 सितंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा. लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा के नतीजे घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है. परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा. परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज करने की जरूरत होगी. नीट पीजी की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार मास्टर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपनी मन-पसंद कोर्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), मास्टर ऑफ सर्जरी (MS) जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इन सबके लिए परीक्षा में पास होना जरूरी है.

NEET PG एग्जाम पासिंग मार्क्स

नीट पीजी (NEET PG) परीक्षा में पास होने के लिए, उम्मीदवारों को एक न्यूनतम पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करना होता है, जो उनकी श्रेणी (category) के आधार पर अलग-अलग होता है. केवल पास होना काफी नहीं है, आपके नंबर भी अच्छे होने चाहिए तभी आपको अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स मिलेगा.

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पासिंग पर्सेंटाइल

सामान्य श्रेणी (General/EWS): 50th पर्सेंटाइल

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 40th पर्सेंटाइल

सामान्य-पीडब्ल्यूडी (UR-PwD): 45th पर्सेंटाइल

पासिंग पर्सेंटाइल हर साल तय रहता है, लेकिन उस पर्सेंटाइल के अनुरूप अंक (marks) परीक्षा के कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर हर साल बदलते रहते हैं. उदाहरण के लिए, 2023 में पासिंग स्कोर ये रहे

सामान्य श्रेणी: 291 नंबर

SC/ST/OBC: 257 नंबर

सामान्य-पीडब्ल्यूडी: 274 नंबर

हालांकि, 2022 में, पासिंग स्कोर काफी कम थे, क्योंकि परीक्षा का कठिनाई स्तर अलग था.

