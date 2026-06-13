NEET Paper Leak Check: क्या फिर लीक हुआ नीट का पेपर? PIB फैक्ट चेक ने बताया वायरल दावे का सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों NEET पेपर लीक को लेकर एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म है. लेकिन क्या वाकई नीट का पेपर फिर से लीक हो गया है? इस सवाल का जवाब देश की सबसे भरोसेमंद फैक्ट-चेकिंग एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB Fact Check) ने दे दिया है. PIB ने इस वायरल दावे को पूरी तरह से झूठा और फर्जी करार दिया है.
कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?
यह पूरा विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तब शुरू हुआ, जब 'बिबिन' नाम के एक यूजर ने टेलीग्राम ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए यूजर ने सवाल उठाया कि क्या नीट का पेपर एक बार फिर लीक हो गया है?
स्क्रीनशॉट में क्या था?
वायरल हो रहे इस स्क्रीनशॉट में एक क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जैसी चीज दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में "KAVERI" लिखा हुआ था. इसके साथ ही तस्वीर पर "Proofs / Price" (सबूत/कीमत) लिखा था और पिछले दिन का समय (दोपहर 2:29 बजे) भी दर्ज था. इस बुकलेट पर कोड "23" और "English" लिखा हुआ था, जिसे देखकर छात्र असमंजस में पड़ गए.
Claim: A question paper is being circulated on social media claiming that the NEET paper has been leaked again.— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 13, 2026
⚠️This Claim is #fake.
🚨 Candidates are advised not to trust, share, or rely on any unverified examination-related content.
✅ For authentic updates and official… pic.twitter.com/W1F3yRJUhp
PIB फैक्ट चेक ने क्या कहा?
जैसे ही यह दावा वायरल हुआ, PIB फैक्ट चेक की टीम ने तुरंत इसकी पड़ताल की. PIB ने साफ शब्दों में कहा कि नीट का पेपर फिर से लीक होने की बात पूरी तरह गलत है.
PIB ने स्टूडेंट्स को सख्त हिदायत दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी ऐसी किसी भी बिना पुष्टि वाली जानकारी या अफवाह पर भरोसा न करें और न ही इसे आगे शेयर करें.
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
PIB फैक्ट चेक ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़े हर सही अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर ही भरोसा करें. इसके अलावा, अगर भारत सरकार से जुड़ी कोई भी संदिग्ध या झूठी खबर आपके सामने आती है, तो आप उसकी शिकायत सीधे PIB फैक्ट चेक से कर सकते हैं.
आपको बता दें कि यह अफवाह 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा (Re-exam) से ठीक पहले फैलाई जा रही है. अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों तक कोई भी गलत जानकारी न पहुंचे. इसलिए अफवाहों से बचें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.
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