फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स सहित कई कोर्स में दाखिले के लिए अब NEET जरूरी, सीधा एंट्री बंद

अब अलाइड हेल्थ और हेल्थकेयर अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) जरूरी है. नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स (NCAHP) ने बताया है कि NEET एकेडमिक ईयर 2026-2027 से अलाइड और हेल्थकेयर अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा. एक ऑफिशियल रिलीज में NCAHP ने कहा, अलाइड और हेल्थकेयर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स से जुड़े अलग-अलग 13 करिकुलम नोटिफाई किए हैं, जो कि 2026-2027 एकेडमिक ईयर से लागू हो जाएंगे.

किन अलाइड प्रोग्राम के लिए NEET ज़रूरी:

फ़िज़ियोथेरेपी (BPT), न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नोलॉजी मेडिकल लैबोरेटरी और लाइफ़ साइंसेज़ मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग और थेराप्यूटिक टेक्नोलॉजी

NCAHP के नए नियमों के मुताबिक फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, डायलिसिस टेक्नोलॉजी और थेरेपी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए NEET 2026 क्वालिफिकेशन ज़रूरी है. सभी बदलाव आने वाले एकेडमिक साल यानी 2026-27 से लागू होंगे. यानी जो बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं उन्हें अब NEET पास करना होगा. जिसके बाद ही वो कॉलेज में आवेदन कर पाएंगे.

नोटिस में क्या कहा गया

NCAHP की और से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स (NCAHP) ने अब तक ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लेवल के लिए अलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन के अलग-अलग कोर्स के लिए 13 करिकुलम नोटिफाई किए हैं, जिन्हें 2026-27 एकेडमिक ईयर से लागू किया जाना है. साथ ही, यह भी ध्यान दें कि NCAHP और करिकुलम जारी करने की प्रोसेस में है. डिटेल्स कमीशन की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं."

इसमें आगे कहा गया है कि NCAHP एक्ट, 2021 के अनुसार, अलाइड और हेल्थकेयर कोर्स में एडमिशन के लिए तय किए जाने वाले एंट्री क्राइटेरिया को नोटिफाई किए गए करिकुलम में शामिल कर लिया गया है. कमीशन ने बताया, "ज़्यादातर नोटिफ़ाई किए गए करिकुलम में एडमिशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे क्राइटेरिया के अलावा NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) एग्ज़ाम में शामिल होना है. इन कोर्स में एडमिशन एकेडमिक ईयर 2026-27 से शुरू होने वाला है."

नोटिस में आगे कहा गया है कि यह रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/UTs के तहत काम करने वाले बोर्ड को स्कूलों/इंस्टीट्यूट को यह जानकारी देने का निर्देश दिया जाए कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के बराबर एग्ज़ाम पास करने के बाद एलाइड और हेल्थकेयर अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स को दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ-साथ एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर NEET में शामिल होना ज़रूरी होगा."