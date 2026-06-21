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NEET Exam Day Tips: NEET AIR-1 तन्मय गुप्ता ने बताया एग्जाम हॉल का 'टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट', ऐसे सॉल्व करें पेपर

NEET री-एग्जाम के लिए छात्र पूरी तरह से तैयार हैं और अब कुछ ही घंटे बाद उन्हें एग्जाम हॉल में बैठना होगा. इससे पहले हम छात्रों को टाइम मैनेजमेंट से जुड़े जरूरी टिप्स दे रहे हैं. इसे लेकर हमने नीट टॉपर तन्मय गुप्ता से बात की.

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NEET Exam Day Tips: NEET AIR-1 तन्मय गुप्ता ने बताया एग्जाम हॉल का 'टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट', ऐसे सॉल्व करें पेपर
NEET री-एग्जाम में ऐसे करें टाइम मैनेजमेंट

NEET परीक्षा की तैयारी कर रहे 22 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार कुछ ही घंटे में खत्म होने जा रहा है. पेपर लीक के बाद अब 21 जून को एग्जाम हो रहा है और छात्र पूरी तैयारी के साथ एग्जाम सेंटर के लिए निकल रहे हैं. इसी बीच कई छात्रों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि एग्जाम शुरू होने के बाद सबसे पहले क्या करें और एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. इसके लिए हमने नीट के ऑल इंडिया टॉपर तन्मय गुप्ता से बातचीत की, जिसमें उन्होंने नीट के छात्रों को टिप्स देते हुए बताया कि एग्जाम के दौरान टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं. 

नेगेटिव चीजों को रखें दूर

तन्मय गुप्ता ने 2021 में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की थी. अपने पहले ही अटेंप्ट में तन्मय ने मेडिकल के इस एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया और आज दिल्ली एम्स में MBBS इंटर्न हैं. तन्मय ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में बताया कि छात्रों को पूरा फोकस एग्जाम पर करना चाहिए, इस दौरान कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है. आप जितना पॉजिटिव और फोकस्ड रहेंगे, एग्जाम उतना ही अच्छा जाएगा. 

सबसे पहले कौन से सवालों को चुनें?

NEET टॉपर तन्मय ने एग्जाम डे के दिन का पूरा टाइम मैनेजमेंट भी समझाया. उन्होंने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बचाना जरूरी है. बायोलॉजी पर ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, छात्रों को सबसे पहले इसे ही निपटाना चाहिए. तन्मय ने बताया कि उन्होंने बायोलॉजी के लिए करीब 50 मिनट, केमिस्ट्री को करीब 35 मिनट और फिजिक्स को 1 घंटा 20 मिनट देने की स्ट्रैटजी बनाई थी. 

तन्मय ने छात्रों को टिप्स देते हुए बताया कि एग्जाम हॉल में माहौल थोड़ा अलग होता है. आमतौर पर छात्रों को एसी रूम या क्लासरूम में पढ़ने की आदत होती है. ऐसे में एग्जाम सेंटर की गर्मी और माहौल उन्हें परेशान कर सकता है, हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में ही अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लें और फिर पूरी तरह से सिर्फ सवालों पर फोकस रखें, खुद को किसी भी हाल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें. 

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लेखक के बारे में
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मुकेश बौड़ाई
Chief Copy Editor
धरती की जन्नत उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके से आते हैं. स्कूली दिनों से ही राजनीतिक मामलों और देश दुनिया के बारे में जानने की दिलचस्पी ने जर्नलिज्म का रास... और पढ़ें
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