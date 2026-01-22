मुंबई यूनिवर्सिटी ने टाल दीं परीक्षाएं, क्या पुराने एडमिट कार्ड से चल जाएगा काम?

Mumbai University Exam: मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षाओं को टाल दिया है. पहले 14 जनवरी से मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें आगे बढ़ा दिया गया है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है. परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के ऐलान के साथ ही नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. हालांकि एडमिट कार्ड और बाकी कुछ चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन अब भी बरकरार है. आइए जानते हैं कि पुराने एडमिट कार्ड चलेंगे या नहीं और परीक्षाएं कब आयोजित हो रही हैं.

क्यों टाली गईं परीक्षाएं?

मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया है. साथ ही जिला परिषद चुनावों को भी इसकी बड़ी वजह बताया गया है, जिसके चलते कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने और छात्रों की परेशानी को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया गया है.

पुराने एडमिट कार्ड का क्या होगा?

जिन छात्रों ने एडमिट कार्ड ले लिया था, उन्हें इसे लेकर काफी कंफ्यूजन भी था. हालांकि ये पुराना एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें परीक्षा की पुरानी तारीख लिखी हुई है. यूनिवर्सिटी की तरफ से नई तारीखों के साथ जल्द ही नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in पर जाकर छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का नया शेड्यूल भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा.

ये हैं परीक्षा की नई तारीखें

14 फरवरी को होने वाली परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 को होंगी

15 जनवरी 2026 की परीक्षाएं अब 18 फरवरी 2026 को होंगी.

16 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 को होंगी.

इसके अलावा कुछ एग्जाम को 21 फरवरी के लिए शेड्यूल किया गया है.

