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MP School Re-opening 2026 : मध्य प्रदेश में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, Teachers की भी छुट्टियां बढ़ाई गईं

मध्य प्रदेश में स्कूल 16 जून से खुलेंगे. तेज गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां 7 जून तक बढ़ा दी गई हैं. सरकार ने नए सत्र की तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं.

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MP School Re-opening 2026 : मध्य प्रदेश में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, Teachers की भी छुट्टियां बढ़ाई गईं
सरकार ने साफ किया है कि दशहरा, दिवाली और सर्दियों की छुट्टियां पहले की तरह ही रहेंगी. इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए जरूरी खबर है. राज्य के स्कूल अब 16 जून से फिर से खुलेंगे. इस बीच भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सरकार ने शिक्षकों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है. इसी वजह से शिक्षकों को कुछ दिनों की एक्स्ट्रा राहत दी गई है. सरकार का कहना है कि मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि शिक्षकों को परेशानी न हो.

शिक्षकों की छुट्टियां बढ़ाई गईं

पहले शिक्षकों को 1 जून से स्कूल आना था, लेकिन अब उन्हें 7 जून से स्कूल में अपनी ड्यूटी देनी होगी. सरकार ने गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. विभाग का मानना है कि इस समय कई जिलों में गर्मी काफी ज्यादा है.

कई जिलों में 45 डिग्री से ऊपर तापमान

स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. इसी वजह से ये फैसला लिया गया है. विभाग ने कहा कि शिक्षकों की सेहत और मौसम दोनों को ध्यान में रखा गया है.

16 जून से शुरू होगा नया सत्र

स्कूल 16 जून से खुलेंगे और इसी दिन से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी होगी. इसके साथ ही 'स्कूल चलें हम' अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा. ये अभियान 30 जून तक चलेगा. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ना है.

स्कूलों को तैयार करने के निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. स्कूल खुलने से पहले बच्चों तक किताबें पहुंचाने, जरूरी ऑनलाइन काम पूरा करने और बाकी लंबित काम निपटाने को कहा गया है. विभाग चाहता है कि नए सत्र की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो.

बाकी छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने साफ किया है कि दशहरा, दिवाली और सर्दियों की छुट्टियां पहले की तरह ही रहेंगी. इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

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