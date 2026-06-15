School Holiday Update: स्कूल-कॉलेज खुलते ही Students की मौज, जून के अंत में मिल सकता है 3 दिन का Long Weekend!

गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद देशभर में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल चुके हैं और पढ़ाई का नया सेशन भी शुरू हो गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. जून के आखिर में पड़ने वाली मुहर्रम की सरकारी छुट्टी कई लोगों को लगातार तीन दिन का लंबा वीकेंड दे सकती है. अगर संबंधित राज्य और शिक्षण संस्थान छुट्टी की पुष्टि करते हैं, तो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को पढ़ाई के बीच एक छोटा सा ब्रेक मिल सकता है. यही वजह है कि इस संभावित लंबे वीकेंड को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

कैसे बनेगा 3 दिन का लंबा वीकेंड

सरकारी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की छुट्टी 26 जून, शुक्रवार को पड़ रही है. इसके ठीक बाद शनिवार और रविवार का वीकेंड है. ऐसे में लगातार तीन दिनों की छुट्टी का मौका बन सकता है. कई लोगों के लिए ये छोटा सा ब्रेक परिवार के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का अच्छा मौका साबित हो सकता है.

किन लोगों को मिल सकता है फायदा

इस लंबे वीकेंड का फायदा स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स, सरकारी कर्मचारियों, बैंक कर्मियों और कई अन्य लोगों को मिल सकता है. हालांकि छुट्टियों का अंतिम फैसला राज्य सरकारों, संस्थानों और स्थानीय नियमों पर निर्भर करेगा. इसलिए हर जगह एक जैसा शेड्यूल होना जरूरी नहीं है.

स्कूल और कॉलेज क्या फैसला ले सकते हैं

कई स्कूल और कॉलेज शनिवार को नियमित कक्षाएं नहीं चलाते हैं. ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तीन दिन का लगातार ब्रेक मिल सकता है. वहीं कुछ कॉलेज, जो जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में नया सत्र शुरू करते हैं, अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार टाइम टेबल में बदलाव भी कर सकते हैं.

परिवारों के लिए क्यों खास है ये मौका

गर्मी की छुट्टियां खत्म होने और स्कूल खुलने के कुछ ही समय बाद मिलने वाला ये ब्रेक परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकता है. नए सत्र की भागदौड़ शुरू होने से पहले बच्चों और पैरेंट्स को थोड़ा आराम करने का मौका मिल सकता है. कई परिवार इस दौरान छोटी ट्रिप या फैमिली गेट टुगेदर की प्लानिंग भी बना सकते हैं.

छुट्टी से पहले ये जरूर जांच लें

हालांकि मुहर्रम की छुट्टी सरकारी कैलेंडर में दर्ज है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और अन्य संस्थान अपने अलग नियमों के अनुसार छुट्टियों का ऐलान कर सकते हैं. इसलिए कोई भी ट्रिप या प्लान बनाने से पहले अपने संस्थान या इंस्टिट्यूशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल इनफॉरमेशन को जरुर चेक कर लें.

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