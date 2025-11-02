भारत में MBBS बनने के लिए कितने लाख रुपये होते हैं खर्च, कितनी लगती है पूरी फीस

MBBS in India Fees: भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई करना हमेशा सबसे ज्यादा खर्च वाला रहा है. ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से एमबीबीएस करना पसंद करते हैं. हालांकि एमबीबीएस की पढ़ाई अगर सरकारी कॉलेजों से की जाए तो काफी सस्ता होता है. लेकिन MBBS की सीटों की संख्या उतनी नहीं है, जितने स्टूडेंट्स MBBS करना चाहते हैं. भारत में MBBS की पढ़ाई का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आपको सरकारी या निजी (Private) मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है. फीस में लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक का भारी अंतर हो सकता है.

सरकारी मेडिकल कॉलेज (Government Colleges)

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई सबसे सस्ती होती है, क्योंकि फीस को सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है. एक साल की फीस लगभग 5.5 साल का कुल खर्च पड़ जाता है. ट्यूशन फीस 10 हजार से 1.5 लाख या 1 लाख से 8 लाख रु हो सकता है. इसके अलावा हॉस्टल खर्च की बात करें 5 हजार से लेकर 50 हजार रु तक लग सकता है.

सबसे सस्ता MBBS कहां से होता है

AIIMS (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) जैसे केंद्रीय संस्थानों में पूरे 5.5 साल के कोर्स की कुल फीस ₹6,000 से ₹30,000 तक बहुत कम हो सकती है. राज्यों के सरकारी कॉलेजों में वार्षिक फीस 10,000 से ₹1,00,000 रु के बीच रहती है. अगर आप सरकारी सीट (स्टेट या ऑल इंडिया कोटे से) प्राप्त करते हैं, तो 5.5 साल की पूरी MBBS डिग्री का कुल खर्च (ट्यूशन फीस) 1 लाख से ₹5 लाख रु के बीच आ सकता है.

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी (Private/Deemed Universities)

प्राइवेट कॉलेजों में फीस बहुत कम होती है और यह कॉलेज, राज्य और सीट के कोटे पर निर्भर करती है . सलाना फीस लगभग 5.5 साल का कुल खर्च की अगर बात करें तो ट्यूशन फीस 7 लाख से ₹25 लाख तक लग सकते हैं. जनरल कैटगरी के लिए प्राइवेट सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जनरल ट्यूशन फीस एक साल 7 लाख से ₹25 लाख तक हो सकती है. अगर प्राइवेट कॉलेजों में MBBS कॉलेज फीस की बात करें तो 35 लाख से ₹1.25 करोड़ तक पहुंच जाता है.

एक अनुमान लगाया जाए तो कई डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस काफी हाय होती है, जो सालाना 15 लाख से ₹25 लाख तक हो सकता है. NRI कोटा के लिए इन सीटों की फीस सबसे ज्यादा होती है और पूरे कोर्स का खर्च 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है. इस खर्च में हॉस्टल फीस, मेस चार्ज, परीक्षा शुल्क, किताबें और अन्य मिसलेनियस खर्च शामिल नहीं होते, जो कुल लागत को और भी बढ़ा देते हैं.

ये भी पढ़ें-IIT में कितना है सैलरी पैकेज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? जानकर नहीं होगा यकीन

