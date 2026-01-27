मैथ्स या केमिस्ट्री में हो जाता है डब्बा गोल? पढ़ाई को ऐसे आसान बना सकते हैं आप

Maths chemistry course study tips : मैथ्स और केमिस्ट्री का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स के चेहरे उतर जाते हैं. सवाल देखते ही डर लगने लगता है. ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट्स हमारे बस के नहीं हैं. कई बच्चे घंटों पढ़ते हैं, फिर भी नंबर नहीं आते. वजह साफ है, पढ़ाई का तरीका सही नहीं होता. मैथ्स और केमिस्ट्री रटने वाले नहीं, समझने वाले सब्जेक्ट हैं. अगर आप सही कोर्स, आसान ट्रिक्स और स्मार्ट स्टडी अपनाते हैं, तो यही सब्जेक्ट आपके फेवरेट बन सकते हैं. आज के समय में ऐसे कई आसान कोर्स और तरीके हैं, जो बिना ज्यादा दबाव के आपकी पढ़ाई को आसान और मजेदार बना सकते हैं.

विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, भारत-EU 2026 की नई डील से भारतीय छात्रों की खुली किस्मत, जानें कैसे होगा फायदा

मैथ्स और केमिस्ट्री को कैसे बनाएं

मैथ्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. इसके लिए आप फाउंडेशन कोर्स या बेसिक लेवल कोर्स चुन सकते हैं. इन कोर्स में आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं. जब बेस मजबूत हो जाता है, तो बड़े सवाल अपने आप आसान लगने लगते हैं.

लंबे लेक्चर से अगर आपको बोरियत होती है, तो छोटे वीडियो कोर्स आपके लिए बेहतर हैं. 10 से 15 मिनट के वीडियो में एक ही टॉपिक समझाया जाता है. इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता और बात जल्दी समझ में आ जाती है.

मैथ्स और केमिस्ट्री में सिर्फ देखना या सुनना काफी नहीं होता. ऐसे कोर्स चुनें, जहां सवाल हल करवाए जाते हों. रोज 5 से 10 सवाल खुद हल करने की आदत डालें. धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा.

अच्छे कोर्स में शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स भी दी जाती हैं. फॉर्मूले, रिएक्शन और कॉन्सेप्ट को छोटी ट्रिक्स से याद करना आसान हो जाता है. एग्जाम टाइम में यही नोट्स बहुत काम आते हैं.

दिन में 6 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप रोज 1 घंटा फोकस के साथ पढ़ें. मैथ्स या केमिस्ट्री में रोजाना जुड़ाव बना रहेगा, तो सब्जेक्ट डरावना नहीं लगेगा.

सबसे जरूरी है ये मानना कि आप सीख सकते हैं. सही कोर्स और सही तरीका आपको बेहतर बना सकता है.