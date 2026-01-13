विज्ञापन

यूपी से लेकर पंजाब तक, मकर संक्रांति की छुट्टी 14 जनवरी को है या 15? जान लीजिए जवाब

Makar Sankranti Holiday: देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, अलग-अलग राज्य इसे अपने खास तरीके से मनाते हैं और गुड़-तिल से बनी मिठाइयां खाते हैं. इस मौके पर कई राज्यों में छुट्टी भी रखी गई है.

मकर संक्रांति की छुट्टी कब है

Makar Sankranti Holiday: देशभर में मनाए जाने वाले लगभग हर त्योहार की तरह इस बार मकर संक्रांति को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है. कुछ लोग हर साल की तरह 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इस त्योहार का मुहूर्त अबकी बार 15 जनवरी को है. ऐसे में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है. उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जिसने मकर संक्रांति की छुट्टी में बदलाव कर दिया है. आइए जानते हैं कि किन राज्यों में मकर संक्रांति की छुट्टी कब दी जाएगी. 

देशभर में मनाया जाता है त्योहार

मकर संक्रांति का त्योहार भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसे थोड़े अलग अंदाज में मनाया जाता है. दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब में माघी और गुजरात में उत्तरायण नाम से इस त्योहार को मनाते हैं. इस दिन लोग स्नान करते हैं और पतंगबाजी भी खूब होती है. साथ ही गुड़-तिल से बनी मिठाइयों का भी मजा लेते हैं. 

यूपी में कब है मकर संक्रांति की छुट्टी?

उत्तर प्रदेश में देशभर के तमाम राज्यों की तरह पहले 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति की छुट्टी तय थी, लेकिन अब इसे एक दिन बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मकर संक्रांति के मौके पर 15 जनवरी यानी गुरुवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और बाकी संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. 

पंजाब में कब बंद रहेंगे स्कूल?

पंजाब में लोहड़ी का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है. यही वजह है कि 13 जनवरी तक पंजाब के सभी स्कूलों की छुट्टी रखी गई थी. यानी पंजाब के स्कूलों में लोहड़ी तक की छुट्टी दी गई है, हालांकि मकर संक्रांति के मौके पर राज्य में छुट्टी है या नहीं, इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल पंजाब में 14 जनवरी से स्कूल खुलने वाला ही आदेश लागू है. 

बाकी राज्यों का क्या है हाल?

दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर स्कूलों में पहले ही 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन चल रहा है. शीतलहर के चलते कुछ क्लासेस को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को बंद रखा गया है. ऐसे में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार इसी में कवर हो जाएगा. वहीं साउथ में भोगी और पोंगल के चलते 14 से 16 जनवरी तक छुट्टियां हैं. गुजरात में भी उत्तरायण के मौके पर 15 जनवरी को ज्यादातर स्कूलों में छुट्टियां होंगीं. तेलंगाना और असम में भी त्योहारों को देखते हुए 14 और 15 जनवरी को छुट्टी रखी गई है. मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी 14 और 15 जनवरी की छुट्टियां घोषित की गई हैं. 

