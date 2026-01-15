यूपी के अलावा 15 जनवरी को कहां बंद हैं स्कूल? इन राज्यों में मकर संक्रांति की छुट्टी

15 January School Closed: मकर संक्रांति का त्योहार देशभर में इस बार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है, आमतौर पर ये 14 जनवरी को आता है, लेकिन इस बार हिंदू पंचांग के मुताबिक एक दिन बाद मकर संक्रांति मनाए जाने का योग था. इस त्योहार के मौके पर देश के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी दी गई है, जिसमें बैंक से लेकर स्कूल तक बंद रखे गए हैं. आइए जानते हैं कि 15 जनवरी को यूपी के अलावा किन राज्यों में स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे और कहां इस त्योहार को कई दिनों तक मनाया जाता है.

यूपी में छुट्टी का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले सार्वजनिक अवकाश की तारीख 14 जनवरी ही रखी गई थी, लेकिन बाद में जब 15 जनवरी को मनाने का योग बना तो इसे भी बदल दिया गया. सरकार की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी होगी. इस दिन राज्य में सभी स्कूल, बैंक और दफ्तर बंद रहेंगे.

यूपी के अलावा दिल्ली-एनसीआर में भी ज्यादातर स्कूलों को इस दिन बंद रखा गया है. खासतौर पर 8वीं तक के छात्रों को स्कूल आने से राहत दी गई है. कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते अलग-अलग जिलों में सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाने का ये फैसला लिया जा रहा है.

तमाम राज्यों में त्योहार पर छुट्टी

दिल्ली या फिर यूपी के अलावा भारत के तमाम राज्यों में मकर संक्रांति के त्योहार को अलग तरीके से मनाया जाता है. हर राज्य में इसका अलग नाम और खास परंपरा जुड़ी है. गुजरात में उत्तरायण पर्व के तौर पर इसे मनाया जा रहा है, यहां भी लगभग ज्यादातर स्कूलों को इस दिन बंद रखा गया है. इसके अलावा तमिलनाडु और साउथ में पोंगल मनाया जाता है. इसके लिए स्कूलों को 14 से 16 जनवरी तक बंद रखा जाता है. असम, कर्नाटक और तेलंगाना में भी इस दिन स्कूलों की छुट्टी रखी जाती है.

धूमधाम से मनाई जा रही मकर संक्रांति

मकर संक्रांति के त्योहार को देशभर में लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मना रहे हैं. इस दिन स्नान करना काफी शुभ माना जाता है और कई लोग खिचड़ी भी बनाते हैं. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है. इसके साथ ही दिन लंबे होने लगते हैं और हल्की गर्मी महसूस होती है.

मकर संक्रांति मनाने के पीछे क्या है असली साइंस? जानें हर बार क्यों बदलती है तारीख