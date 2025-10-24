मैथिली ठाकुर की एक महीने की इतनी है कमाई, एक शो के मिलते हैं इतने लाख रुपये

बिहार के मधुबनी जिले की मिट्टी से उठी एक आवाज आज देश ही नहीं, दुनिया में गूंज रही है. नाम है… मैथिली ठाकुर. 25 साल की इस गायिका ने अपनी सुरीली आवाज से न सिर्फ करोड़ों लोगों का दिल जीता, बल्कि लोकसंगीत को एक नया रूप भी दिया. आज उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस की फीस लाखों में पहुंच चुकी है. यही नहीं, उनके यूट्यूब चैनल और इंटरनेशनल शोज़ से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है. मैथिली फिलहाल बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं.



बचपन से ही की है संगीत की साधना



मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बेनिपट्टी में हुआ. उनके पिता रमेश ठाकुर खुद संगीत शिक्षक हैं और उन्होंने बचपन से ही बेटी को लोक और क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दी. घर का माहौल पूरी तरह संगीत से भरा था. उनके दो भाई रिशव और आयाची तबला और हारमोनियम बजाते थे. यही तीनों मिलकर घर में वीडियो रिकॉर्ड करते और यूट्यूब पर अपलोड करते थे. धीरे-धीरे इन वीडियोज ने लोगों का ध्यान खींचा और मैथिली का नाम हर घर तक पहुंचने लगा.



टीवी शो से मिली पहचान



मैथिली ठाकुर को देशभर में पहचान 2017 में मिली, जब वो कलर्स चैनल के 'राइजिंग स्टार' शो से वे चर्चा में आई. उस शो ने उनके करियर को नई उड़ान दी. इसके बाद उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड से भी सम्मानित किया.



लोकसंगीत को नई पहचान



मैथिली ने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी गानों को इस तरह मिलाया कि युवाओं को भी लोकसंगीत से जोड़ लिया. उनकी आवाज में एक पारंंपरिक मिठास है, लेकिन स्टाइल पूरी तरह मॉडर्न. यही वजह है कि यूट्यूब पर उनके वीडियोज को करोड़ों व्यूज मिलते हैं.

मैथिली की एक महीने की कमाई

मैथिली एक शो के लिए 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करती हैं. महीने में करीब 10-12 शोज करती हैं. इसका अलावा वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी कमाई करती हैं. उनकी अनुमानित मासिक आय 50 लाख से 90 लाख के बीच है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने 1.5 करोड की अचल संपत्ति, दो करोड़ से ज्यादा के जेवर और गाड़ियों की जानकारी दी है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पास 1.80 लाख रुपये कैश हैं.

अब राजनीति में नई पारी



हाल ही में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी जॉइन की और उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट मिला. राजनीति में कदम रखने के बावजूद उनका कहना है कि संगीत ही उनकी असली पहचान रहेगा. मैथिली कहती हैं, 'संगीत मेरे लिए सांसों की तरह है. जो भी कमाई है, वो मेरे परिवार की सालों की मेहनत का नतीजा है.'