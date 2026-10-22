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लखनऊ में कल नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, जिला प्रशासन ने घोषित किया अवकाश, जानें वजह

Lucknow schools closed tomorrow : राजधानी लखनऊ में विधान परिषद चुनाव के मतदान को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. कल नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है..

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लखनऊ में कल नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, जिला प्रशासन ने घोषित किया अवकाश, जानें वजह
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कल राजधानी में होने जा रहे विधान परिषद (Legislative Council) चुनाव के मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.

School holiday Lucknow :  राजधानी लखनऊ के सभी बोर्डों के स्कूलों में कल (नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक) अवकाश घोषित किया गया है. जिला प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कल राजधानी में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के मतदान के कारण स्कूल बंद रखने का यह फैसला लिया गया है. इस आदेश के तहत सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सहित लखनऊ जिले में संचालित होने वाले सभी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे. 

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