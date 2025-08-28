विज्ञापन

Kathavachak Course: कथावाचक बनने के लिए कौन सा कोर्स करें, कहां से मिलती है डिग्री?

Kathavachak Course: कथावाचक देश में एक नए व्यवसाय के रूप में उभरा है और इसमें बेशुमार संभावनाएं हैं. ऐसे में कई यूनिवर्सिटीज और संस्थान कथावाचन की डिग्री भी दे रहे हैं.

नई दिल्ली:

Career as Katha Vachak: कथावाचक देश में नया और तेजी से उभरता हुआ करियर है जिसके जरिए अच्छी कमाई और लोकप्रियता हासिल की जा सकती है. देश के कई हिस्सों में मशहूर कथावाचक हैं जो राम कथा, भागवत और अन्य कथाएं सुनाते हैं और इन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं. ऐसे में कथावाचक (Kathavachak) नए और तेजी से उभरते करियक के रूप में मशहूर हो रहा है. कम ही लोग जानते हैं कि कथा वाचक बनने के लिए बाकायदा डिग्री की जरूरत पड़ रही है. हालांकि कई साधु संत और संस्कृत के विद्वान कथा वाचन करते हैं लेकिन नई पीढ़ी में कथावाचक बनने के लिए बाकायदा डिग्री दी जा रही है.

इस यूनिवर्सिटी में कराया जाता है कथावाचक का कोर्स (Kathavachak Course)

वाराणसी की संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी (Sampurnanand University) में कथावाचक का कोर्स कराया जाता है. यूनिवर्सिटी ने कथावाचक की शिक्षा के लिए 10 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं. इनके तहत विद्यार्थी ऑनलाइन भी कथावाचक की शिक्षा ले सकते हैं. इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने कथावाचक के लिए दो सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए हैं. यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि इन कोर्सेज के तहत विद्यार्थी कथा कहने के गुण, कथा का संचालन करना सीख सकेंगे. साथ ही साथ इस पढ़ाई में भारतीय ग्रंथों का भी अध्ययन कराया जाएगा.

सर्टिफिकेट कोर्स के बाद बने कथावाचक 

यूनिवर्सिटी कथावाचक (Narrator University) के लिए जिन दो सर्टिफिकेट कोर्स की तैयारी करवा रही है, इसमें पहला है मंदिर प्रबंधन और दूसरा है पुराण प्रवचन प्रवीण. कहा जा रहा है कि जो लोग पहले से कथावाचन का काम कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कथावाचक के दोनों सर्टिफिकेट कोर्स काफी फायदेमंद साबित होंगे. संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के साथ साथ साथ लगभग सभी संस्कृत यूनिवर्सिटी (Sanskrit University) भी कथावाचन में डिग्री कोर्स करवा रही हैं.

आप यहां से कथा वाचक की डिग्री लेकर कथावाचक का काम शुरू कर सकते हैं. कथावाचक की फीस हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है और ये कोर्स की अवधि और प्रकृति पर निर्भर करती है. जहां इस्कॉन में ‘श्रीमद्भागवत कथा' के कोर्स की फीस 2499 रुपए से शुरू हो रही है वहीं संस्कृत यूनिवर्सिटीज में ये फीस ज्यादा भी हो सकती है. 

