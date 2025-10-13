विज्ञापन

साबुन क्रीम या कॉस्मेटिक क्रीम नहीं, दमकती त्वचा के लिए ये देसी चीज लगाती हैं कथावाचक जया किशोरी

Jaya Kishori Beauty Secret: जया किशोरी की चमकती स्किन का राज किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि आपकी रसोई में रखे दही, बेसन और हल्दी में छिपा है...बस आजमाइए और खुद फर्क देखिए.

जया किशोरी की दमकती त्वचा का राज आया सामने, घर में रखी ये 3 चीजें बनाती हैं स्किन को ग्लोइंग

Jaya Kishori Beauty Secret: कथावाचक जया किशोरी सिर्फ अपने प्रवचनों से नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्लोइंग स्किन से भी लाखों दिलों में जगह बनाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पूछते हैं कि, आखिर जया किशोरी की स्किन इतनी फ्लॉलेस कैसे है? उनका जवाब बेहद सादा है...घरेलू नुस्खे. जया किशोरी मानती हैं कि सुंदरता की असली चमक प्रकृति में छिपी है, ना कि महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में.

दही और बेसन का जादुई फेस पैक (Jaya Kishori glowing skin secret)

  • जया किशोरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन से ही दही और बेसन का फेस पैक लगाती आ रही हैं.
  • यह फेस पैक उनकी स्किन को न सिर्फ नेचुरली ग्लोइंग बनाता है, बल्कि दाग-धब्बों को भी कम करता है.
  • यह देसी नुस्खा हर स्किन टाइप पर सूट करता है और चेहरे को नैचुरल ब्राइटनेस देता है.
ऐसे बनाएं जया किशोरी जैसा फेस पैक (Jaya Kishori ki khoobsurati ka raj)

  • ज़रूरी सामग्री:-
  • 2 चम्मच बेसन.
  • 1 बड़ा चम्मच दही.
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी.
कैसे बनाएं: (Jaya Kishori Face Pack)

  • एक कटोरी में बेसन डालें, फिर उसमें दही और हल्दी मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें.
  • यह पैक आपकी स्किन को डीप क्लीन कर नैचुरल ग्लो देता है.

ऐसे करें इस्तेमाल – रात में लगाना है बेस्ट (Besan Dahi Face Pack)

  • रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह धो लें. अब पैक को चेहरे पर समान रूप से लगाएं और 10–15 मिनट तक सूखने दें.
  • इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धोकर हल्का मॉइश्चराइज़र लगा लें.
  • अगर आप हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करती हैं, तो कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा - स्किन दिखेगी फ्रेश, सॉफ्ट और ग्लोइंग.

