कौशांबी मेडिकल कॉलेज से क्यों हुए 97 छात्र निलंबित, कहीं आप भी न कर दें इनकी वाली गलती

कौशांबी के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) प्रशासन ने कॉलेज के 97 छात्रों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इन छात्रों को रैगिंग करने के आरोप में निलंबित किया है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल द्वितीय वर्ष के 97 छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग की थी. जैसे ही इसकी जानकारी कॉलेड प्रशासन तक पहुंची, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया. मामले की जानकारी देते हुए कौशांबी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने एक बयान जारी करके कहा कि यह कार्रवाई केवल दंड नहीं, बल्कि आने वाली पीढियों को यह संदेश देने के लिए है कि रैगिंग किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि किसी छात्र की शिक्षा, सम्मान या सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस कार्रवाई से छात्रों के बीच चर्चा तेज हो गई है और इसे कॉलेज के इतिहास की सबसे कठोर कार्रवाई माना जा रहा है. यह कार्रवाई रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ, नई दिल्ली से 30 नवंबर 2025 को मिली शिकायत के बाद की गई.

मामले की व्यापक जांच की गई

मेडिकल कॉलेज की रैगिंग रोधी कमेटी ने मामले की व्यापक जांच की. जांच में पुष्टि हुई कि द्वितीय वर्ष के छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की थी, जिसे नियमों का खुला उल्लंघन माना गया. जांच रिपोर्ट और मामले की गंभीरता देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी देरी के यह कदम उठाया.

महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा महाविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत निपटाया जाएगा.

आपको बता दें कि रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर रैगिंग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है.