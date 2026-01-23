नौकरी के साथ रोमांच का भी है इरादा? मर्चेंट नेवी है बेस्ट करियर ऑप्शन, जानिए यहां Qualification और सैलरी डिटेल

बहुत से युवाओं को अपने काम के साथ-साथ एडवेंचर का मजा लेने का भी शौक होता है. ऐसे युवा अक्सर आर्मी, नेवी जैसे जॉब चुनते हैं. वहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों पर सवार होकर अलग-अलग देश घूमना चाहते हैं. ऐसे युवाओं के लिए मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन है. जिसमें ये शौक भी पूरा होता है और कमाई भी अच्छी खासी होती है. लेकिन कई युवाओं को ये नहीं पता होता कि मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हैं. इस जॉब के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी होती है और इस काम को करते-करते सैलेरी कितनी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- UPSC ने बदलीं सिविल सर्विसेज मेन 2025 पर्नालिटी टेस्ट की तारीखें, जानिए नया शेड्यूल और रिवाइज्ड डेट

मर्चेंट नेवी में लोग कार्गो शिप, टैंकर और कंटेनर जहाजों पर काम करते हैं. इन जहाजों से एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाया जाता है. यहां काम करने वाले अफसर और क्रू मेंबर्स जहाज चलाने, मशीन देखने और शिप्स पर लोड हुई गुड्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं.

मर्चेंट नेवी में जाने के कई तरीके हैं. आप 12वीं के बाद सीधे कोर्स कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी एंट्री ले सकते हैं. जरूरी है कि आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हो और आपकी उम्र आमतौर पर 17 से 25 साल के बीच हो. ध्यान रखें कि इस जॉब के लिए मेडिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी होती है. क्योंकि काम काफी मेहनत और जोखिम वाला होता है.

मर्चेंट नेवी में जॉब हासिल करने के लिए कुछ कोर्सेज करना जरूरी है. जिसमें सबसे पॉपुलर कोर्स हैं –

• डेक कैडेट कोर्स

• बी.एससी. नॉटिकल साइंस

• मरीन इंजीनियरिंग

• जी.पी. रेटिंग कोर्स

ये कोर्स DG Shipping से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही करने होते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद ट्रेनिंग और परीक्षा देकर आप जहाज पर नौकरी पा सकते हैं.

मर्चेंट नेवी में नौकरी की शुरुआत करने के साथ अच्छी सैलेरी मिलने लगती है. जो पोस्ट के अनुसार बढ़ने लगती है.

• ट्रेनी या जूनियर रैंक पर 30,000 से 80,000 रु. महीना

• थर्ड ऑफिसर या इंजीनियर को 1 लाख से 2 लाख रु. महीना

• कैप्टन या चीफ इंजीनियर को 5 लाख से 7 लाख रु. या उससे ज्यादा

सबसे अच्छी बात ये है कि ज्यादातर सैलरी टैक्स फ्री होती है.

अच्छी कमाई, विदेश घूमने का मौका और जल्दी तरक्की, यही मर्चेंट नेवी की सबसे बड़ी खासियत है. और, यही युवाओं की ख्वाहिश भी होती है. बस आपको समुद्र से प्यार होना चाहिए और, रिस्क लेने का हौसला भी होना चाहिए. इस तरह की जिंदगी अगर आपको पसंद है तो समझिए कि ये करियर आपके लिए ही है.