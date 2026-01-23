UPSC ने बदलीं सिविल सर्विसेज मेन 2025 पर्नालिटी टेस्ट की तारीखें, जानिए नया शेड्यूल और रिवाइज्ड डेट

UPSC new exam date 2026 : आप अगर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि इस परीक्षा से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के तहत होने वाले पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू की तारीख में बदलाव किया है. जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 22 जनवरी 2026 की दोपहर में होना था. उनके लिए अब नई तारीख तय की गई है. गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण ये बदलाव किए गए हैं. उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी गई है कि वो किसी भी अपडेट के लिए upsc.gov.in पर नजर बना कर रखें.

इंटरव्यू की तारीख क्यों बदली गई?

UPSC की ओर से इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके अनुसार 22 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है. इस वजह से सभी सरकारी दफ्तर जल्दी बंद कर दिए जाएंगे. इसी वजह से उस दिन दोपहर में होने वाला सिविल सेवा इंटरव्यू पोस्टपोन्ड कर दिया गया है.

नई तारीख और समय क्या है?

जिन उम्मीदवारों का इंटरव्यू पहले 22 जनवरी 2026 (दोपहर सत्र) में तय था. उनका इंटरव्यू अब शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को सुबह (फॉरनून सत्र) लिया जाएगा.

• फॉरनून सत्र की रिपोर्टिंग टाइम: सुबह 9 बजे

• आफ्टरनून सत्र की रिपोर्टिंग टाइम: दोपहर 1 बजे

इंटरव्यू शेड्यूल से जुड़ी अन्य जानकारी

UPSC ने पहले ही इंटरव्यू का पहला चरण जारी कर दिया था.

• फेज 1 में 649 उम्मीदवारों का इंटरव्यू 8 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 के बीच हुआ.

• बाकी 2,107 उम्मीदवारों के इंटरव्यू 5 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं.

यात्रा खर्च का भुगतान

UPSC इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता (TA) भी देता है.

• केवल सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास ट्रेन टिकट का खर्च वापस मिलेगा.

• उम्मीदवारों को आने जाने के टिकट की हार्ड कॉपी और TA क्लेम फॉर्म की दो कॉपीज जमा करनी होंगी.

• TA फॉर्म UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन

UPSC जल्द ही सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.

• प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख: 24 मई 2026

• नोटिफिकेशन में प्रयासों की संख्या, कैटेगरी वाइज रूल्स नियम और एप्लाई करने की प्रोसेस की पूरी जानकारी दी जाएगी.