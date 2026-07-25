JEECUP Counselling 2026: राउंड 4 की चॉइस फिलिंग 27 जुलाई से, 30 जुलाई को आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

JEECUP Counselling 2026 : जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग के दूसरे चरण की राउंड 4 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है. UPJEE (पॉलिटेक्निक) के लिए चौथा राउंड उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के उन योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला है, जिन्हें काउंसलिंग के पिछले राउंड में एडमिशन नहीं मिला था. बदले हुए शेड्यूल के अनुसार, राउंड 4 के लिए चॉइस फिलिंग 27 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई 2026 तक चलेगी, जबकि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 30 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा.

जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी, उन्हें अपना एडमिशन कन्फर्म करने के लिए तय समय सीमा के भीतर फ्रीज या फ्लोट (Freeze/Float) प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा.

JEECUP काउंसलिंग 2026 राउंड 4: ये हैं जरूरी डेट्स

राउंड 4 चॉइस फिलिंग 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक

राउंड 4 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 30 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा

फ्रीज/फ्लोट ऑप्शन और सिक्योरिटी फीस 31 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक (शाम 5 बजे तक) भरना होगा

हेल्प सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक (शाम 6 बजे तक) होगा

सीट (Withdrawal) 5 अगस्त 2026 को ले सकते हैं

सीट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन की प्रक्रिया

राउंड 4 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट घोषित होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने लॉगिन पोर्टल के जरिए फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा. जो उम्मीदवार फ्रीज ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके लिए तय डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर रिपोर्ट करने से पहले तय सिक्योरिटी डिपॉजिट और काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी. जो उम्मीदवार तय तारीखों के भीतर फीस का भुगतान या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, वे अपनी अलॉट की गई सीट से हाथ धोना पड़ सकता है.

शेड्यूल में 5 अगस्त, 2026 को मिली हुई सीट को छोड़ने का ऑप्शन भी दिया गया है. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे रेगुलर तौर पर ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल देखते रहें और अपनी अलॉट की गई सीट रद्द होने से बचाने के लिए एडमिशन से जुड़ी सभी जरूरी प्रोसेस तय समय-सीमा के अंदर पूरी करें.