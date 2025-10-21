विज्ञापन

JEE Mains Exam 2025: जेईई मेन्स परीक्षा से पहले एनटीए ने जारी की एडवाइजरी, पढ़ें डिटेल्स

JEE Mains Exam 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains) का पहला सत्र 21-30 जनवरी, 2026 तक आयोजित करेगी.

नई दिल्ली:

JEE Mains Exam 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains) का पहला सत्र 21-30 जनवरी, 2026 तक आयोजित करेगी. दूसरे सत्र की परीक्षा 1-10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी. पहले सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, जबकि दूसरे सेशन की परीक्षा जनवरी 2026 के लास्ट सप्ताह से शुरू होगी.

एडवाइजरी में क्या कहा गया था

हाल ही में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में, एनटीए ने आवेदन पत्र भरने के दिशानिर्देशों की जानकारी दी है. एजेंसी ने कहा, "एनटीए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा (आधार में अद्यतनीकरण के लिए, कृपया यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करें). हालांकि,पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि आधार में दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये विवरण अलग से भरने होंगे." एनटीए ने कहा, "अगर किसी अभ्यर्थी के आधार कार्ड और 10वीं के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में नाम मेल नहीं खाता है, तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान इस समस्या को दूर करने का विकल्प दिया जाएगा."

कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन 

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains), NIT, IIIT, अन्य केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (बीई/बीटेक) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। जेईई (मुख्य) पेपर 1 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

JEE Mains Exam 2025: ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

  • एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट - jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर, "उम्मीदवार गतिविधि" बोर्ड के अंतर्गत "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें.
  • मांगी गई  लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
  • आप परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

