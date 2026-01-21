विज्ञापन

JEE Main 2026: देशभर के तमाम सेंटर्स में जेईई मेन की शुरुआत, इस राज्य में बदल गई परीक्षा की तारीख

JEE Main 2026 Guidelines: जेईई मेन (JEE Main) 2026 सेशन 1 की परीक्षा का देशभर में आयोजन हो रहा है. 21 जनवरी से इस परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है.

Read Time: 3 mins
Share
JEE Main 2026: देशभर के तमाम सेंटर्स में जेईई मेन की शुरुआत, इस राज्य में बदल गई परीक्षा की तारीख
JEE Main 2026 परीक्षा की शुरुआत

JEE Main 2026: जेईई मेन (JEE Main) 2026 सेशन 1 की परीक्षा  आज यानी 21 जनवरी से शुरू हो गई है.  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन भारत और दूसरे देशों के कुल 323 शहरों में किया जा रहा है. इसी बीच परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट भी दिया गया है, एनटीए ने एक राज्य में आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीख को बदल दिया है. आइए जानते हैं कि परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या जरूरी गाइडलाइन हैं, जिनका अभ्यर्थियों को सख्ती से पालन करना होगा. 

ये हैं परीक्षा की तारीख

इस साल लगभग 14.10 लाख छात्रों ने जेईई मेन के लिए आवेदन किया है, जिसके लिए NTA ने 300 से ज्यादा नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं. परीक्षा को अलग-अलग तारीखों में आयोजित किया जा रहा है और 21 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है. 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2026 को परीक्षा का आयोजन होगा. 

BArch और BPlanning परीक्षा 28 और 29 जनवरी 2026 को होगी. परीक्षाओं को दो शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी. 

इस राज्य में बदल गई तारीख

पश्चिम बंगाल में जेईई मेन की तारीख में बदलाव किया गया है. पहले ये परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे दूसरी तारीख में आयोजित किया जाएगा. 23 जनवरी को राज्य में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया. फिलहाल नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. 

इन जरूरी बातों का रखें ख्याल 

  • जेईई मेन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को कई जरूरी बातों का ख्याल भी रखना होगा. 
  • इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है. परीक्षा के दौरान किसी भी वजह से बाहर जाने वाले छात्रों को दोबारा एंट्री के लिए तलाशी और बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा. 
  • उम्मीदवारों को अपना ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, इरेजर और जरूरी चीजें साथ रखनी चाहिए. 
  • परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, गेट बंद होने पर एंट्री नहीं मिलेगी.
  • jeemain.nta.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JEE Main 2026 Guidelines, JEE Main 2026, JEE Main 2026 Date Reschedule
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com