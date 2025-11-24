JMI Short-term Course: जामिया में स्किल कोर्स करने का शानदार मौका, रजिस्ट्रेशन शुरू

JMI Short Term Course: जामिया मिलिया इस्लामिया में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIE) ने शॉर्ट-टर्म स्किल-बेस्ड कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. क्लास जनवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. कुल 42 शॉर्ट-टर्म स्किल-बेस्ड कोर्स हैं जो नौकरी पाने की काबिलियत, एंटरप्रेन्योरशिप की काबिलियत और हैंड्स-ऑन लर्निंग को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. 31 कोर्स के लिए ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं.

ये कोर्स (Rs 5,000 से Rs 18,500 तक) स्कूल छोड़ने वालों, कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर बनने की चाह रखने वालों के लिए हैं. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री से जुड़े स्किल्स पर खास ध्यान देने के साथ, इन प्रोग्राम का मकसद एकेडमिक लर्निंग और मार्केट की ज़रूरतों के बीच के गैप को कम करना है. इन कोर्स का टाइम तीन महीने से छह महीने के बीच होता है, और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है.

1. Basics of Digital Marketing (3 महीने के लिए)

2. Performance Marketing (3 महीने के लिए )

3. Basics of Python (3 महीने के लिए)

4. Data Science - Basic Level (3 महीने के लिए)

5. AI & ML Basic Level (3 महीने के लिए)

6. Cyber Security (Evening) (3 महीने के लिए)

7. Audio & Video Editing (3 महीने के लिए)

8. Learn UX/UI (3 महीने के लिए)

9. Learn Excel - Beginners (3 महीने के लिए)

10. Advanced Excel (3 महीने के लिए)

11. Website Development (No Coding) (3 महीने के लिए)

12. Bakery Training (3 महीने के लिए)

13. Advanced Bakery Training (3 महीने के लिए)

14. Bakery & Confectionery (3 महीने के लिए)

15. Basic Tailoring & Dress Making (3 महीने के लिए)

16. Advance Tailoring & Embroidery (3 महीने के लिए)

17. Dress Designing, Tailoring and Embroidery (6 महीने के लिए)

18. Basics Beautician Training (3 महीने के लिए)

19. Advance Beautician Training (3 महीने के लिए)

20. Beautician Training (Evening) (3 महीने के लिए)

21. Make-up Artistry & Hair Styling (6 महीने के लिए)

22. Graphic Designing (Basic) ((3 महीने के लिए)

23. Graphic Designing (Advanced) ((3 महीने के लिए)

24. Digital Marketing (Offline) ((3 महीने के लिए)

25. Basics of Fashion Designing (6 महीने के लिए)

26. Advanced Fashion Designing (6 महीने के लिए)

27. Video & Still Photography (6 महीने के लिए)

28. Computer Hardware & Networking (3 महीने के लिए)

29. Computer Hardware & Networking (Evening) (3 महीने के लिए)

30. Advanced Computer and Laptop Hardware and Networking (3 महीने के लिए)

