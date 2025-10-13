JAC Board Exam 2025: झारखंड बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे

JAC Board Exam 2026: झारखंड बोर्ड की होने वाली परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बोर्ड बड़े बदलाव की तैयारी में है. मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में केवल परंपरागत सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे. ये स्किल बेस्ड सवाल होंगे. ऐसे सवाल पूछने का मकसद स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा की लिए तैयारी करना है. परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरुकता, रीजनिंग (तार्किक) के साथ-साथ कंपीटेंसी (प्रतियोगी) से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे.

क्या होगा बदलाव

ऐसे में स्टूडेंट्स अलग-अलग लेवल का जांच किया जा सकेंगा. जैक बोर्ड की ओर से फाइनल तैयारी हो चुकी है. जैक बोर्ड परीक्षाओं में अबतक अलग-अलग विषयों में सिलेबस के आधार पर सवाल पूछता था. जिसमें स्टूडेंट्स केवल रटने पर लेकर जोर देते थे. इसी को बदलने की बारी है, ताकि बच्चे रटने पर नहीं समझने पर जोर दें.अगले साल होने वाले परीक्षाओं को लेकर चिंतन कौशल), वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग (अप्लीकेशन) जैसे सवालों को शामिल किया जाएगा. सीबीएसई सहित अन्य कई बोर्ड में इसे लागू किया जा चुका है.

30-50-20 फॉर्मूला समझिए

10वीं-12वीं की परीक्षा के सवालों में 30-50-20 का फॉर्मूला शामिल किया जाएगा. तीन नंबर के ऑब्जेक्टिव (वस्तुनिष्ट-बहुविकल्पीय) सवाल रहेंगे. वहीं, 50 नंबर के शॉर्ट से लेकर लॉन्ग वाले सवाल (सब्जेक्टिव) प्रश्न रहेंगे, जबकि 20 नंबर प्रैक्टिकल (प्रायोगिक परीक्षा) या इंटरनल असेसमेंट (आंतरिक मूल्यांकन) के लिए दिए जाएंगे.

