ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज, जहां दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने

India 5 Oldest Universities: क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी बहुत पहले भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन और शानदार यूनिवर्सिटीज मौजूद थीं. ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, बल्कि ज्ञान के विशाल केंद्र थे, जहां दूर-दूर से छात्र और विद्वान आकर पढ़ाई किया करते थे. यहां गणित (Mathematics), खगोलशास्त्र (Astronomy), दर्शन (Philosophy), चिकित्सा (Medicine) और बौद्ध अध्ययन (Buddhist Studies) के अद्भुत केंद्र थे, जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं. आइए जानते हैं भारत की 5 सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां दुनियाभर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे.

1. नालंदा यूनिवर्सिटी -Nalanda University

दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो 425 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक रही. नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी. यह बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र थी और इसके छात्र सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान और अन्य देशों से भी आते थे. यहां का सेलेबस काफी बड़ा था. छात्रों और शिक्षकों के लिए यह ज्ञान का पवित्र स्थल था. चीनी यात्रियों Xuanzang और Yijing ने यहां की स्टडी और लाइफस्टाइल का विस्तार से वर्णन किया.

2. तक्षशिला -Takshila

तक्षशिला भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, जो अब पाकिस्तान में है. इस यूनिवर्सिटी का विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक हुआ. यहां चिकित्सा, गणित, सैन्य विज्ञान और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी. यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी रही, जहां कई सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर सकते थे. विदेशी आक्रमणों के कारण इसकी प्रतिष्ठा समाप्त हुई, लेकिन इसका प्रभाव काफी ज्यादा रहा.

3. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी - Vikramshila University

यह यूनिवर्सिटी भी बिहार में है. इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने करवाया था. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विशेष रूप से बौद्ध अध्ययन के लिए जानी जाती थी. इसमें 6 कॉलेज थे, जो तर्कशास्त्र (Logic), मीमांसा (Epistemology) और बौद्ध अनुष्ठानों (Buddhist rituals) में विशेषज्ञता रखते थे. इसमें स्ट्रक्चर्ड डिग्री (Structured Degrees) दी जाती थीं. यह नालंदा की तरह ही शिक्षा और विचारों का आदान-प्रदान करने वाला केंद्र था.

4. ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी - Odantapuri University

इसकी स्थापना 8वीं-12वीं शताब्दी में बिहार में हुई थी. ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी पाला राजवंश के संरक्षण में थी. यह वज्रयान बौद्ध धर्म और अन्य बौद्ध और गैर-बौद्ध विषयों का कॉम्बिनेशन देतीथी. विशाल हॉल और ऊंची इमारतों के लिए फेसम यह यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला से जुड़ी थी, जिसकी वजह से ज्ञान का आदान-प्रदान होता था.

5. वल्लभी यूनिवर्सिटी -Vallabhi University

मैत्रक राजवंश के संरक्षण वाली इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 6वीं-12वीं शताब्दी में गुजरात के भवनगर में हुई थी. वल्लभी यूनिवर्सिटी बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चिकित्सा, कानून, कृषि और अर्थशास्त्र में शिक्षा देती थी. चीन समेत दूर-दूर के छात्र यहां पढ़ने आते थे. यह नालंदा की तरह ही प्रसिद्ध थी.