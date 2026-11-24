नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर दोनों देशों की तरफ से कई तरह के ऐलान किए गए. इसमें नेपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) खोलने का भी जिक्र था. पीएम मोदी ने ऐलान किया कि नेपाल में ऑफशोर IIT कैंपस खोला जाएगा, इसके अलावा नेपाली छात्रों को भारत में पढ़ाई के मौके दिए जाएंगे. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब आईआईटी कैंपस किसी दूसरे देश में खुलने जा रहा है. नेपाल से पहले बाकी कई देशों में आईआईटी खोलने की तैयारी हो रही है. इसके लिए नेपाल समेत कुल 7 देशों को चुना गया है.

विदेश में खुलने वाले इन IIT संस्थानों को इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है. IIT खोलने के लिए देशों का चुनाव कई बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इसमें देश का माहौल, छात्रों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में रुचि, उस देश के साथ राजनयिक संबंध और नियम-कानून शामिल हैं.

इन देशों में खुलने जा रहे IIT

तंजानिया में आईआईटी कैंपस खुल चुका है, इसके लिए MoU साइन हुआ था. अबू धाबी में भी आईआईटी की शुरुआत हो चुकी है, यहां 2024 में MoU साइन हुआ था. मिस्र में आईआईटी खोलने को लेकर बातचीत जारी है. सऊदी अरब में भी आईआईटी कैंपस खोलने को लेकर बातचीत चल रही है. श्रीलंका में भी आईआईटी कैंपस खोलने की तैयारी है. मलेशिया के साथ भी बातचीत चल रही है.

तंजानिया में खुला पहला विदेशी IIT

तंजानिया पहला ऐसा देश था, जहां आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला गया. यहां 2023 में एक MoU साइन हुआ, जिसके बाद कैंपस की शुरुआत हुई. यहां जंजीबार में खुले इस कैंपस में इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत तमाम चीजों की पढ़ाई होती है. इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना कैंपस शुरू कर दिया है. यहां भी तमाम तरह के कोर्सेस में एडमिशन शुरू हो चुका है.

दूसरे देशों में क्यों खोले जा रहे IIT कैंपस?

दूसरे देशों में आईआईटी कैंपस खोले जाने के पीछे कई वजह हैं. इससे भारतीय संस्थान की दुनियाभर में पहचान होगी और छात्रों को अलग-अलग चीजें सीखने को मिलेंगीं. ऐसे आईआईटी में अलग-अलग देशों के छात्र एडमिशन लेंगे और टीचर्स भी दूसरे देशों से हो सकते हैं. ऐसे में कई संस्कृतियों का एक साथ आना, तमाम विषयों पर एक साथ काम करना और अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना काफी अच्छा होगा.

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